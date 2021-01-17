拜登即將上任　港媒：「直線下墜」中美關係明顯改善

▲ 美國新總統拜登即將入主白宮。（圖／路透）

文／中評社

美國新總統拜登即將入主白宮，未來中美關係會有怎樣改變或期許？香港中評社16日發表快評指出，很多跡象已經表明，隨著拜登入主白宮，世界上許多國家一致認同美國總統川普時代「直線下墜」的中美關係不能繼續下去了，現在已出現轉機。

美國前總統歐巴馬（Barack Obama）時期任美國國務院負責亞太事務的助理國務卿、現在剛被拜登挑選出任白宮國安會印太事務協調員的民主黨大咖坎貝爾（Kurt Campbell），日前出席美國亞洲協會舉辦的美中關係在線年會，重點談論拜登政府將如何處理美中關係。坎貝爾批評蓬佩奧下台前的一系列行為，意在苛刻對待拜登政府，包括在台灣問題上的做法是政治化的。

他承認拜登政府面臨諸多挑戰，必須先專注於內部事務，但他也認為從一開始就要與中方同行有一些溝通。其中有兩件事是必要的：一是設立合適的接觸渠道和機制；二是向中方提出，兩國關係如果沿著當前道路走下去，將進入非常可怕的境地。他認為美中關係最重要的特質應是可預見性、穩定性和清晰性，美中之間應更著眼於建設和發展可行的（workable）關係。

很多跡象已經表明，隨著拜登勝選和即將上任，中美關係的氛圍正在醞釀積極的調整和變化，除了中美兩國之外，世界上許多國家其實也都認為特朗普時代直線下墜的中美關係不能繼續下去了，所幸現在已出現轉機。