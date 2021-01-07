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幼兒園作業大卡關！碩士爸頭痛「看不懂題目」　網秒答：很簡單啊

▲▼寫作業,小孩。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

▲很多作業都需要由父母帶著孩童一起完成。（示意圖／取自Pakutaso）

記者曾筠淇／綜合報導

學校的作業越出越難，讓不少爸媽都很頭痛！一名媽媽日前發文表示，有碩士學歷的老公在陪孩子寫大班作業時，竟完全看不懂題目要求，因此最終就索性在作業上頭寫明「連家長也看不懂題目！」貼文曝光後，立刻引發熱議，還有網友笑稱，「這很簡單啊！我兒子幼兒園寫過，同學大多很輕鬆完成」、「看起來是座標，不要看題目比較好懂」。

這名媽媽在「爆廢公社二館」上發文表示，「幼稚園（幼兒園）大班的功課，打趴一堆人！」日前老公在陪大班的孩子寫作業時，發現學校的題目實在太難懂；孩子的爸明明擁有「西子灣某大學」研究所碩士學歷，但面對題目時，也只能舉雙手投降。

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▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社二館）

▲大班孩子的作業。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社二館）

由於爸爸真的無法協助孩子完成作業，最後便索性在紙上寫明「連家長也看不懂題目！」從照片中可以見得，題目寫道「請依照數字指示找找玩具是放哪個櫃子裡，並將玩具圈起來」，題目的上半部有個大表格，左邊（Y軸）印有好幾個幾何圖形，下面（X軸）則寫了1、2、3；因此根據題目下半部的範例「星星、2為蜻蜓」即可以輕鬆推出各題答案。

貼文曝光後，不少網友留言回應，「幼兒園的題目都是給大人看的」、「不會很難啊」、「不要想得太複雜」、「彩券行刮刮樂玩多一點就看得懂了」、「這個我高中畢業都看懂了」、「現在都是邏輯數學了」、「很簡單啊」、「我看得懂耶！是不是可以讀台大研究所了」、「還好吧？是看爸媽會不會簡單化、教孩子如何寫」、「我終於看懂了」、「大人應該不難，對5歲兒童好像有困難」。

也有不少人解答，「第一題已經有範例告訴你答案了，這個不難懂，從星星出發走到2號格子停」、「答案是：蜻蜓、郵局車、水管車、草莓」、「第一題有範例，請爸爸當成X（軸）、Y（軸）會比較好懂嗎」、「座標的概念」。

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