誠實小學生血淚控訴「媽媽飯很難吃」　網友笑歪敲碗：求真相！

▲兒子在考卷控訴媽媽做飯難吃。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

記者劉亭／綜合報導

雖然說「童言無忌」，但太誠實可能讓人很受傷。一位國小學生在寫作業時，不小心吐槽媽媽做的飯「很難吃」，寧願做牛做馬也不想吃，把造句都寫成一篇血淚作文，讓老師都哭笑不得。

一名女網友於「爆廢公社」發文指出，無意間看到外甥的國文考卷，沒想到其中的造句題，越看越心酸。第一題為「信心滿滿」，外甥寫道「我信心滿滿的跟媽媽說妳的飯很難吃。」

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第二題「幸好」，外甥則回答，剛剛信心滿滿告訴媽媽做飯很難吃，「幸好媽媽沒聽到」；最後一題「可以…也可以…」，竟然寫著「我為了不被媽媽發現她的飯很難吃，我可以做牛做馬也可以做飯給她吃」，連續3題答案緊咬媽媽飯難吃主題。

老師改考卷時在旁邊用紅筆下評語「媽媽會哭哭啦」。而發文網友也忍不住懷疑「看到我外甥考卷這樣寫，可以想像我妹心裡的陰影面積，老媽的飯真的那麼難吃嗎？」

看了這張考卷之後，許多網友紛紛留言，「所以媽媽的飯是多難吃？黑暗料理嗎」、「孩子勇氣可嘉」、「這孩子求生欲很低」、「媽媽應該再也沒勇氣和老師見面」、「學到了！原來要讓孩子主動做事兼做飯，首先自己要煮得很難吃」、「想看媽媽煮的菜，到底多難吃」。