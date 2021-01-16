不怕吃到茼蒿農藥殘留！專家傳授2撇步：浸泡在流動的水中10分

▲大葉茼蒿就是吃火鍋、湯圓最常加入的品種，葉面寬大。（圖／台北市政府衛生局提供）



記者許展溢／台北報導

冬天吃火鍋必備的營養美味就是茼蒿，這是台灣很常見的一種冬季蔬菜，又具有獨特香氣，不過，很多人都怕茼蒿存有農藥殘留，農委會特別傳授「驗證過」和「清洗」2撇步，就能吃出安心。

農委會表示，茼蒿屬於一年生草本菊科植物，台灣常見的品種有兩個，大葉茼蒿和裂葉茼蒿兩種，大葉茼蒿就是吃火鍋、湯圓最常加入的品種，葉面寬大，葉厚嫩枝短而粗，纖維少。而裂葉茼蒿常被稱為山茼蒿，在日本被稱為春菊 ，葉片較為瘦長，葉緣缺刻深，如鋸齒狀，味道也較大葉茼蒿更濃郁，早生，耐熱性較強。

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▲農委會表示，茼蒿含有豐富葉綠素。（圖／台北市政府衛生局提供）



農委會指出，茼蒿播種後約30~40天可採收，每年的10月到隔年的4月都是吃茼蒿的季節，主要產地在雲林縣、新北市和高雄市。主要營養成分包含維生素A、B、C、K、纖維，且含有豐富葉綠素。但許多人對茼蒿存有農藥殘留的疑慮，農委會強調，其實大家不用擔心，只要選擇有產銷履歷，或是有機驗證的蔬菜；除此之外，真的還是很怕，就用流動的清水整株沖洗，沖洗後浸泡在流動的水中約10分鐘即可，但也要提醒大家沖洗時力量不要太大，以免葉片受傷。

至於要怎麼挑茼蒿？農委會建議注意「葉面完整不破損」、「無黃葉枯萎」、「葉面有粉質狀」、「葉肉肥厚鮮綠」、「無水傷腐爛」。保存方式留意，清洗過的茼蒿不耐放，建議當天即食用完畢，未清洗過的茼蒿則可以用白報紙包起，外面再套塑膠袋後放入冰箱內冷藏，大概可以保存約一週，小撇步就是「吃多少洗多少」。