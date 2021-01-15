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在美陸學者被「查水表」恐判20年　趙立堅：停止政治操弄

▲▼中國外交部發言人趙立堅。（圖／CFP）

▲大陸外交部發言人趙立堅。（圖／CFP）

記者任以芳／綜合報導

美方宣佈麻省理工學院教授陳剛，被美國官方指控隱瞞在從事美國政府資助的納米技術研究期間，為中國政府工作的事實，已經被逮捕並受到刑事指控。對此，大陸外交部發言人趙立堅今（15日）表示，「希望美方處理相關案件公正客觀，停止政治操弄。」

趙立堅表示，我想再次重申，中國政府一貫主張有關人才交流合作必須建立在遵守法律、秉持科學誠信以及恪守職業道德的基礎上，有關政策舉措與各國的通行做法並無本質區別。「美方一些部門在辦理有關案件時，應該專業公平地行事，停止搞政治操弄，停止對中方有關人才計劃的污名化，停止干擾破壞中美在科技人文領域的正常交流與合作。」

美國司法部官網昨14日消息指出，美國工程院院士、麻省理工學院（MIT）教授陳剛因未能向美國能源部披露在中國的工作以及獲得的獎勵而被起訴和逮捕。消息一出，震驚學校師生，麻省理工學院校長甚至用「難以理解」來形容該案。外界甚至認為，陳剛被捕是中美複雜關係下延伸的某種政治刁難與報復，有「殺雞儆猴」的意味。

▲▼麻省理工學院機械工程系陳剛教授。 （圖／翻攝MIT網站）

▲麻省理工學院機械工程系陳剛教授。 （圖／翻攝MIT網站）

據陸媒《觀察者網》報導指出，56歲的陳剛於當天在地方法官Donald L. Cabell面前首次出庭，事後被控欺詐、未提交外國銀行帳戶報告以及在納稅申報單中虛假陳述。依照美國司法部網站消息，美國對電匯欺詐的指控，最高可判處20年監禁、3年的監督釋放，以及最高25萬元（單位：美金，同下）的罰款。對未提交外國銀行帳戶報告的指控，最高可判處5年監禁、3年監管釋放，以及25萬元的罰款。判決將由聯邦地區法院法官根據美國量刑指南和其他法定因素作出。

根據指控文件，陳剛是美籍華人（畢業於華中科技大學），擔任MIT帕帕拉多微納米工程實驗室主任和固態太陽能熱能轉換中心主任。大約從2013年開始，他在MIT的研究已經獲得了美國聯邦機構授予的1900多萬元的資助。

報導說，美國司法部文件顯示，自2012年以來，陳剛在中國擔任了多項職務，目的是通過提供建議和專業知識，促進中國的科技發展，並獲得經濟補助。自2013年以來，他據稱接受了大約2900萬元的外國資金，包括來自中國南方科技大學的1900萬元。

美國方面檢查陳剛的電子郵件，司法部文件強調他為了促進中國科學和經濟發展所做的努力，並披露許多細節：

1.促進與中國的合作
2.建議中國把創新（科學）作為關鍵和核心
3.中國經濟排名第二，但技術和人力資源遠遠落後這一位置
4. 我們正在付出巨大的環境代價、不可持續的代價，以及勞動力成本
5. 對於環境保護和經濟發展，我們必須依靠技術，不能像過去那樣發展
6. 科學創新成為核心，我們意識到不僅僅是自主創新，還需要國際化來規劃和促進。閉門造車的創新是行不通的，創新也是驅動力。

報導指出，美國司法部文件顯示，至少從2017年到2019年，陳剛在中國擔任多個顧問職務，他還申請並獲得了美國能源部的撥款，以資助他在MIT的部分研究。在這個過程中，他沒有按照能源部的要求披露他與中國的關係。

此外，陳剛在2018年的納稅申報單中沒有向美國國稅局披露，2018年，他在中國有一個超過1萬元的銀行帳戶。消息一出，MIT校長L. Rafael Reif向學校師生員工發送郵件，對此表示震驚，並稱「陳剛是一位廣受尊敬的學者和教員，他的被捕是令人驚訝、深感痛苦和難以理解的。」

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