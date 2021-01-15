叫床聲像殺豬！她深夜激戰太淒厲...收鄰居「18字投訴信」糗翻

▲女網友自嘲，一直以為自己的聲音很性感。（示意圖／翻攝pixabay）



記者王佩翊／編譯

國外一名女子日前因在家與男伴歡愉的聲音太大聲，遭到鄰居投訴，不僅如此，鄰居還在抗議紙條上寫道，「她的叫床聲像是豬叫」，讓她羞恥到當場想找個地洞鑽進去。不過她隨後也將這張投訴紙條上傳到推特並自嘲，原本以為自己像個性感的女人在呻吟，結果這只是個愚蠢的想法。

根據《每日星報》報導，這名女網友在推特上po出一張鄰居的投訴紙條，只見紙條上寫著，「拜託不要再發出像豬一樣的叫床聲！我們都受夠了！」讓她糗翻天。不過天性樂觀的她倒是馬上就想開了，儘管覺得很丟臉，但也自嘲，還以為自己的聲音很性感。

女網友寫道，「我還以為我的叫聲像個草本精華的女人，事實證明我的想法太愚蠢了。」而草本精華的女人在當地意指「在電視廣告中發出性感呻吟的女人」。

I personally thought I sounded like the herbal essence woman but go off I guess. pic.twitter.com/4vuNO2rfWw — Harlot (@sharpbyname8) January 14, 2021

該篇貼文在短短不到1天的時間內，就吸引了2.7萬人按讚，1500人轉推，許多網友也紛紛留言分享相關經驗。網友表示，「以前住的公寓的樓下鄰居在為愛鼓掌時，經常拿掃把敲我的天花板」、「我的鄰居很喜歡打屁股，但有一次我的岳父剛好來看我們，害我只好一直假裝咳嗽，試圖掩蓋這個聲音」等。

雖然造成鄰居困擾已經很糟糕了，但有網友竟表示，「我有個更糟糕的經驗，有一次我跟前男友做的時候，全身上下只穿了雙高跟靴，沒有穿衣服，然而等我們結束後，有3個警察站在我家門口。因為鄰居以為我被攻擊，所以就報警了。」

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