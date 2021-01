叫床聲像殺豬！她深夜激戰太淒厲...收鄰居「18字投訴信」糗翻

▲女網友自嘲,一直以為自己的聲音很性感。(示意圖/翻攝pixabay)



記者王佩翊/編譯

國外一名女子日前因在家與男伴歡愉的聲音太大聲,遭到鄰居投訴,不僅如此,鄰居還在抗議紙條上寫道,「她的叫床聲像是豬叫」,讓她羞恥到當場想找個地洞鑽進去。不過她隨後也將這張投訴紙條上傳到推特並自嘲,原本以為自己像個性感的女人在呻吟,結果這只是個愚蠢的想法。

根據《每日星報》報導,這名女網友在推特上po出一張鄰居的投訴紙條,只見紙條上寫著,「拜託不要再發出像豬一樣的叫床聲!我們都受夠了!」讓她糗翻天。不過天性樂觀的她倒是馬上就想開了,儘管覺得很丟臉,但也自嘲,還以為自己的聲音很性感。

女網友寫道,「我還以為我的叫聲像個草本精華的女人,事實證明我的想法太愚蠢了。」而草本精華的女人在當地意指「在電視廣告中發出性感呻吟的女人」。

I personally thought I sounded like the herbal essence woman but go off I guess. pic.twitter.com/4vuNO2rfWw