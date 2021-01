慎／他頭部長滿巨大粉瘤20年！名醫一針戳破...蛋濃湯汁瞬間狂噴

▲67歲的丹尼斯受粉瘤困擾20多年。(圖/翻攝自Twitter@SandraLeeMD)

記者羅翊宬/綜合報導

愛美的人類常為擠痘痘、粉刺所困擾,然而當頭部長出體積巨大的粉瘤時,不僅嚴重造成生活不便,恐怕也將影響健康!近日美國皮膚科女名醫桑德拉‧李(Sandra Lee)在推特帳號「戰痘醫師」(Dr.Pimple Popper)分享現年67歲的特殊病例,該名來自密西根州的男病患提頭皮上擠滿多顆體積巨大的粉瘤,且已「相依為命」達20多年。

綜合外媒報導,名為丹尼斯(Dennis)的男患者已受俗稱粉瘤的皮脂腺囊腫(Sebaceous cyst)困擾超過20多年,睡覺時不小心壓到會感到疼痛,且巨大的粉瘤也造成騎機車時無法戴上安全帽。

丹尼斯近日終於聽從妻子多娜(Donna)的建議,尋求戰痘女名醫桑德拉的協助,手術耗時數日,才終於成功取出頭皮上的巨大粉瘤。

Did you ask to see the inside of Dennis' huge cyst? Here ya go! #drpimplepopper @TLC pic.twitter.com/8haUPZ6d6N