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北市貴族私校班導變偷拍狼！講桌藏針孔直攝裙底　國中女生反搜證

▲▼1名單身男子因單身太久，竟從新北市跑到台北市某護校偷拍女高中生。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲知名私校女國中生發現講桌前有亮光，打開看到影片揭穿老師是偷拍狼。（圖／記者邱中岳翻攝）圖與本案無關

記者邱中岳／台北報導

北市1所貴族中學2020年12月爆發老師公然在教室擺密錄器偷拍，被2名女學生發現密錄器燈光後將密錄器帶走並家告知父母，家長發現老師竟是偷拍狼報警處理，但拍到的2名女學生，1人並未被拍到裙底風光，另1人則是全都被錄下，女學生隨即將「證據」帶走告知父母。

警方在2020年12月初，接獲1名陽明山高檔貴族學校的家長報案，聲稱女兒在學校遭到老師偷拍，遭偷拍的女國中生，上課時發現56歲的H姓班導，在教室講桌的椅子上裝設密錄器，鏡頭則是朝學生課桌椅方向，亮燈的密錄器引起女國中生的好奇心，一看竟然是老師在偷拍。

女國中生發現老師將密錄器裝在講桌椅子上，平行朝前方課桌椅拍攝，打開發現2張女國中生被偷拍的照片，便不動聲色地將密錄器收好，並返家告知父母。

父母獲悉後相當氣憤，在12月10日到士林分局對H姓老師提出告訴，警方在當天晚上就傳喚H姓男老師到案，男老師初步坦承犯行，但僅坦承偷拍1個，警方也查扣老師手機進行鑑識。

警方初步調查，H姓男班導師涉嫌偷拍班上女學生裙底風光，檢視畫面後發現1名女學生裙底畫面全被拍進去，另名則並未被拍到，所以僅被拍的女學生提告，呼籲有被害同學能勇於出面指認，另H姓男導師則依照妨害秘密罪嫌送辦。

據悉，Ｈ男在該學校任職多年，專責教導學生數學，平時給學生的印象不錯，與學生互動也相當的好，但班導師卻成為偷拍狼，拍自己教的女國中生裙底風光，知悉的人幾乎當場錯愕、傻眼。

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