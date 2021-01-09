微風南山警鈴裝假的！20歲妹廁所遇偷拍狼　按10次求救竟沒反應

記者邱中岳／台北報導

北市6日下午5時許，1名20多歲女子在信義區微風南山3樓如廁時，突然發現隔壁有奇怪的聲音，隨即查看隔板，竟然發現1名男子在隔壁偷拍，事後隨即報警處理，女子友人事後貼文表示，男子竟然是慣犯，更是2樓餐廳員工，但男子到案辯稱，是走錯才會到女廁上廁所，隨遭警方送辦。

警方調查，1名年約20多歲的許姓女子，在6日下午前往微風南山百貨，於3樓女廁如廁時，竟然發現隔壁有奇怪的聲音，最後警覺性的查看隔板，竟然發現35歲的王姓嫌犯在偷拍，被許女發現當場怒斥對方「你給我出來」。

▲男子尾隨女子進入女廁偷拍，最後遭警方帶回送辦。（圖／記者邱中岳翻攝）

女子最後在一名櫃姐陪同下離開廁所，也緊急報警處理，女子友人在網路貼文，當時警方到場直接拿一張照片給她指認，沒想到偷拍王姓男子竟然是慣犯，且還是微風南山2樓的餐廳員工，隨即將王姓男子帶回派出所。

警方調閱監視器發現，男子尾隨女子進入女廁，事後慌張的逃離女廁，但警方在王姓男子手機內並沒有找到偷拍的相關照片、影片，但最後也依照妨害秘密罪嫌將男子移送法辦。

▲女子進南山微風上廁所，後方1名男子竟尾隨進入，被女子發現伺機偷拍。（圖／記者邱中岳翻攝）

許女朋友在批踢踢實業坊（PTT）貼文，表示當時按了廁所洗手台附近的警鈴，按了10多次都沒反應，後來才讓變態從面前逃逸，但微風南山樓管僅表示「不好意思，警鈴上的封條確實會造成警鈴接觸不良」，讓女子友人相當不滿。

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