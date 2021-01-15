　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

就是他！偽造刮刮樂兌換15萬　老司機扮幸運兒深夜詐彩券行　　

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市一名夏姓男子專挑彩券行打烊前上門買彩券，再趁老闆忙找錢，火速拿出預先準備好的同款偽造彩券，表示現刮現中，要店家兌獎，店家一時不查遭騙後報警，警方逮到夏男後調查發現，他過往已用類似手法詐騙十多起，警方並公布監視器畫面，呼籲若有其他店家被騙，快來找警方報案。

▲夏姓男子涉嫌偽造刮刮樂詐騙彩券行 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲夏姓男子涉嫌偽造刮刮樂詐騙彩券行 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

這起偽造彩券詐騙案發生在9日跟10日晚間，夏姓男子前往苓雅區兩間彩券行購買刮刮樂，他趁店家找錢不注意時，將購買之刮刮樂掉包換成同款偽造之刮刮樂，同時向店家表示這是現場購買刮中，要求兌換，如果店家沒有足夠現金，會請店家用彩券支付，彩券行事後發現根本就是偽造彩券，立刻向警方報案，兩彩券行共被詐取價值7萬2000元的刮刮樂2本及現金7600元。

▲夏姓男子涉嫌偽造刮刮樂詐騙彩券行 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲夏姓男子涉嫌偽造刮刮樂詐騙彩券行 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲夏姓男子涉嫌偽造刮刮樂詐騙彩券行 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

經過清查之後，發現夏姓男子涉案，所以專案小組持搜索票前往夏姓男子住處執行搜索，當場逮捕，同時查扣作案用筆刀、鑷子、墊板、發票、白膠、透明膠墊等相關犯罪工具，同時查扣1張準備變造之刮刮樂彩券，全案依偽造有價證券及詐欺等罪嫌，移送高雄地檢署偵辦。
苓雅分局長梁東山表示，本案詐騙手法係趁店家接近關門而無法使用系統辨識彩券真偽之際，持變造之彩券前往領獎，如店家無足夠之現金，則會要求店家以彩券代為支付，從中獲取不法利益，如果有彩券行發生類似案件情形，也請向苓雅偵查隊來報案聯繫。

▲夏姓男子涉嫌偽造刮刮樂詐騙彩券行 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲夏姓男子涉嫌偽造刮刮樂詐騙彩券行，起獲贓證物            。（圖／記者吳奕靖翻攝）

【相關新聞閱讀】

就是這個人！沒錢裝闊染髮…男丟無效信用卡落跑　店怒曝監視器

ET快訊
快訊／高雄惡火「1歲女嬰」宣告不治！屋內4人身亡
王浩宇罷免案投票　現場排隊情況曝光
快訊／吊橋下驚見屍體！　雨衣遮蓋露出一雙腿
母過世「兄妹上吊陪葬」！遺書留百萬還債　表弟難過：根本沒借過
花百萬娶老婆！洞房見大腿有名字刺青　一問崩潰：噁心
全台6飯店「住1晚送1晚」！　還能爽泡溫泉

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／高雄鳳山惡火！「1歲女嬰」宣告不治…屋內4人全葬身火窟

快訊／彰化八卦山驚見男屍！「雨衣遮蓋露出一雙腿」　警急封鎖調查

屏東大貨車翻覆…迷你廟靠一角撐起！網熱議「這西營太厲害了」

母過世「兄妹上吊陪葬」！遺書留百萬還債　表弟難過：沒借過錢

不忍失明妹遭棄養！她接回照顧到過世　領戶頭錢卻挨告…法官還清白

買好新鮮現切整袋豬肉…阿伯掛上他車後轉身回家！超迷糊原因曝光

怪賊翻牆闖空門「只偷鑰匙」！警電眼追捕　幕後更大陰謀曝光

國1后里3車連環撞　轎車遭夾擊全毀「1男受困」...2歲童痛哭送醫

鵝肉攤擂台賽8人開打！上廁所被比中指爆混戰　40警強勢拘捕　

銀行阻詐400件！守住1.9億「防詐第一線」　北市警讚：感謝行員

周杰倫.昆凌合體放閃「一直轉頭偷瞄」　她「不得已才開藍寶堅尼」技術被女兒質疑

《叱咤風雲》正式預告｜周杰倫監製｜昆凌、曹佑寧、范逸臣主演

驚悚撞擊畫面曝！新北騎士急煞自摔　下秒遭公車輾過…爆頭慘死

女友媽發現他開BMW、買預售屋　回家要求女兒分手重新相親！

長輩贊助新婚夫妻50萬買房基金　老公掏存款湊300萬All in台積電

田馥甄不每天洗頭全因「客家人節儉」　黃子佼讚她英文實力「小時候是小老師」

兒勸媽學投資！意外發現佛系帳戶 她「13張台積電放到0成本」超衝擊

烈火焚車曝！湖口休息站轎車爆燃　YT達爾愛駒遭燒傷：早知不上廁所

周杰倫豪送《頭文字D》AE86！　王俊凱爽到手抖：以後的豆腐我來守護

鬼鬼忙1年不發年終：今年努力補上！　有看《未來媽媽》？自CUE看禾浩辰「這部戲」

快訊／高雄鳳山惡火！「1歲女嬰」宣告不治…屋內4人全葬身火窟

快訊／彰化八卦山驚見男屍！「雨衣遮蓋露出一雙腿」　警急封鎖調查

屏東大貨車翻覆…迷你廟靠一角撐起！網熱議「這西營太厲害了」

母過世「兄妹上吊陪葬」！遺書留百萬還債　表弟難過：沒借過錢

不忍失明妹遭棄養！她接回照顧到過世　領戶頭錢卻挨告…法官還清白

買好新鮮現切整袋豬肉…阿伯掛上他車後轉身回家！超迷糊原因曝光

怪賊翻牆闖空門「只偷鑰匙」！警電眼追捕　幕後更大陰謀曝光

國1后里3車連環撞　轎車遭夾擊全毀「1男受困」...2歲童痛哭送醫

鵝肉攤擂台賽8人開打！上廁所被比中指爆混戰　40警強勢拘捕　

銀行阻詐400件！守住1.9億「防詐第一線」　北市警讚：感謝行員

共機擾台廣播互嗆　不明聲源怒飆「閉上你的臭嘴巴」

鄧福如嚇到急錄影！　台北西南方天空「有火焰狀物體」

無症狀者釀32人感染　吉林省一口氣問責9官員

蟑螂合唱團「歌壇消失16年」宣告復出　「開餐廳慘倒閉」現況曝光

快訊／高雄鳳山惡火！「1歲女嬰」宣告不治…屋內4人全葬身火窟

屁孩吃火鍋大吵大鬧！他不爽報復喊「1句話」　哭聲迴盪整間店

繼世界最可怕6件事！名醫認證「6點更恐怖」： 給求生慾望的人

CES展車用電子亮點／1顆旋鈕調全車設定、最佳化手機無線充電登場

LIFE・經典／往天空延伸的大樹建築　台南市立圖書館總館呈現在地美

台中百人青諮會提案51件參採8成　盧秀燕：每個意見都寶貴

社會熱門新聞

新北5歲童指甲被拔光虐死　恐怖外婆求法官：想回家

母親聖誕節過世兄妹輕生　現場留百萬要還表弟

台南25歲妹國小吸毒國中援交　為男友賣淫崩潰

湖口休息站轎車燒成火球　YT達爾愛駒遭焚傷

鳳山惡火3死1重傷！醫曝1歲女嬰救回恐成植物人

作法驅鬼！閨蜜好心幫蒙眼　害她慘遭性侵

鐵皮屋竄火剩2童在家　4歲哥哥救妹妹

她嗆前男友射後不理　見診斷證明臉綠

億萬包租父「藏12歲腦麻兒」　體重19公斤從沒上過學

兄妹上吊1家3屍！表弟聞惡臭以為是老鼠

母聖誕節過世兄妹上吊亡　留百萬還表弟：根本沒借過

失聯移工向警方自首　突跳樓不治

即／彰化八卦山驚見男屍！　警急封鎖調查

板橋男遭公車撞輾卡車底　命危搶救中

更多熱門

相關新聞

關島包機回台居檢男猝逝　新冠檢驗陰性

關島包機回台居檢男猝逝　新冠檢驗陰性

一名73歲周姓男子11日從關島返台在新北市住處進行居家檢疫，14日下午失聯，警方與政府相關人員前往住處查看時，發現他倒臥陽台無呼吸心跳，緊急送醫後仍宣告不治，採檢送驗新冠肺炎，新北市衛生局傍晚公布檢驗結果陰性。

沒錢裝闊染髮…高雄男丟無效信用卡落跑落網

沒錢裝闊染髮…高雄男丟無效信用卡落跑落網

消防局曝建築物火災主因、保命關鍵

消防局曝建築物火災主因、保命關鍵

鳳山惡火3死1重傷！醫曝1歲女嬰救回恐成植物人

鳳山惡火3死1重傷！醫曝1歲女嬰救回恐成植物人

10縣市明早10度↓！最冷時間點曝

10縣市明早10度↓！最冷時間點曝

關鍵字：

高雄彩券行刮刮樂偽造苓雅分局影音

讀者迴響

熱門新聞

新北5歲童指甲被拔光虐死　恐怖外婆求法官：想回家

愛犬頭破流血　她見殘骸眼淚秒乾

母親聖誕節過世兄妹輕生　現場留百萬要還表弟

路邊驚見「碳烤10…」新莊男一看單位心都碎了

只買2檔ETF！台大40K男2年賺760萬

小白被餵只給看半臉！網見牠笑歪

極品台男求復合　女友爆發4句神反擊

有人公園遛獅子！飼主無奈喊冤望

余苑綺少外食不碰油炸罹癌1關鍵

12秒恐怖慎入　女孩長髮藏頭蝨王國

孫協志《叱咤風雲》畫面全刪光！

快訊／陳水扁母親陳李慎病逝　享壽94歲

考古挖到千根象牙　專家驚喊：快埋起來

高雄最轟動「韓八火烤兩吃」開了！

車主會去好市多換輪胎嗎？內行人曝真相

更多

最夯影音

更多
周杰倫.昆凌合體放閃「一直轉頭偷瞄」　她「不得已才開藍寶堅尼」技術被女兒質疑

周杰倫.昆凌合體放閃「一直轉頭偷瞄」　她「不得已才開藍寶堅尼」技術被女兒質疑
《叱咤風雲》正式預告｜周杰倫監製｜昆凌、曹佑寧、范逸臣主演

《叱咤風雲》正式預告｜周杰倫監製｜昆凌、曹佑寧、范逸臣主演

驚悚撞擊畫面曝！新北騎士急煞自摔　下秒遭公車輾過…爆頭慘死

驚悚撞擊畫面曝！新北騎士急煞自摔　下秒遭公車輾過…爆頭慘死

女友媽發現他開BMW、買預售屋　回家要求女兒分手重新相親！

女友媽發現他開BMW、買預售屋　回家要求女兒分手重新相親！

長輩贊助新婚夫妻50萬買房基金　老公掏存款湊300萬All in台積電

長輩贊助新婚夫妻50萬買房基金　老公掏存款湊300萬All in台積電

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲年度清倉下殺優惠！

寵物雲年度清倉下殺優惠！

錯過再等一年【年度清倉】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再88折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面