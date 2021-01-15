就是他！偽造刮刮樂兌換15萬　老司機扮幸運兒深夜詐彩券行　　

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市一名夏姓男子專挑彩券行打烊前上門買彩券，再趁老闆忙找錢，火速拿出預先準備好的同款偽造彩券，表示現刮現中，要店家兌獎，店家一時不查遭騙後報警，警方逮到夏男後調查發現，他過往已用類似手法詐騙十多起，警方並公布監視器畫面，呼籲若有其他店家被騙，快來找警方報案。

▲夏姓男子涉嫌偽造刮刮樂詐騙彩券行 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

這起偽造彩券詐騙案發生在9日跟10日晚間，夏姓男子前往苓雅區兩間彩券行購買刮刮樂，他趁店家找錢不注意時，將購買之刮刮樂掉包換成同款偽造之刮刮樂，同時向店家表示這是現場購買刮中，要求兌換，如果店家沒有足夠現金，會請店家用彩券支付，彩券行事後發現根本就是偽造彩券，立刻向警方報案，兩彩券行共被詐取價值7萬2000元的刮刮樂2本及現金7600元。

▲夏姓男子涉嫌偽造刮刮樂詐騙彩券行 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

經過清查之後，發現夏姓男子涉案，所以專案小組持搜索票前往夏姓男子住處執行搜索，當場逮捕，同時查扣作案用筆刀、鑷子、墊板、發票、白膠、透明膠墊等相關犯罪工具，同時查扣1張準備變造之刮刮樂彩券，全案依偽造有價證券及詐欺等罪嫌，移送高雄地檢署偵辦。

苓雅分局長梁東山表示，本案詐騙手法係趁店家接近關門而無法使用系統辨識彩券真偽之際，持變造之彩券前往領獎，如店家無足夠之現金，則會要求店家以彩券代為支付，從中獲取不法利益，如果有彩券行發生類似案件情形，也請向苓雅偵查隊來報案聯繫。

▲夏姓男子涉嫌偽造刮刮樂詐騙彩券行，起獲贓證物 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

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