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仰臥起坐遭跨坐　健身男揮拳嚇阻…騷擾男竟當場昏迷死了

記者陳凱力／新竹報導

新竹一名健身男，在一處宮廟空地上仰臥起坐時，遭受同性騷擾而出手毆打對方，沒想到騷擾的男子就在警方受理報案調查時，突然陷入昏迷不治。事後法醫解剖發現，死者死於內臟出血，與健身男毆打的位置有相當對應，因此依傷害致死罪嫌將健身男起訴。

26歲徐男喜愛健身，平常也會跑步保持體態，2020年10月間，他慢跑到新豐某宮廟前稍作休息，找了柱子邊，躺在地上坐起仰臥起坐。

▲仰臥起坐遭跨坐　健身男揮拳嚇阻…調戲男竟當場昏迷死了。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲許男在宮廟前仰臥起坐，與戴男發生肢體衝突，沒想到戴男竟內臟出血死亡。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）

▲仰臥起坐遭跨坐　健身男揮拳嚇阻…調戲男竟當場昏迷死了。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲▼戴男（白衣）靠過去與徐說話，後來還做出跨腳動作，徐才嚇得整個彈起來。

▲仰臥起坐遭跨坐　健身男揮拳嚇阻…調戲男竟當場昏迷死了。（圖／記者陳凱力翻攝）

沒一會兒，帶著酒意的51歲戴男出現，走過去言語騷擾對方，還出手摸徐男的手臂，徐嚇阻「你不要鬧了！」，沒想到戴男變本加厲，竟然伸出腳準備跨到徐男身上。徐男見戴男動作，嚇得立刻彈起來，並出手拍打對方，戴男因失去重心跌倒，起來後疑似惱羞成怒，也和徐互相推打。

徐男打了對方幾拳，見成功嚇阻對方，也趁機撥打110報警。新湖分局警員到場詢問雙方，徐男趕緊「告狀」遭對方「騷擾」，而戴男則繼續坐在地上應答，沒多久戴男突然失去意識昏迷，警方趕緊撥打119搶救送醫，不過戴男仍不治身亡。

▲仰臥起坐遭跨坐　健身男揮拳嚇阻…調戲男竟當場昏迷死了。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲徐爬起來以後，戴失重倒地，瞬間成為弱勢挨打的一方。

徐男獲知後也非常驚訝，直呼「打沒幾下，怎可能死了」，當天也同時被移送法辦。

經過法醫研究所解剖報告，確認戴男死因是因為脾臟破裂導致嚴重內出血致死，比對監視器，徐男涉嫌毆打戴男背部及腹部，與脾臟破裂有因果關係，因而檢方依傷害致死罪嫌起訴徐男。

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