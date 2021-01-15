19歲學員第一次實戰緊張　踩錯「油門一拜」瞬間衝進餐廳

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記者趙蔡州／綜合報導

新北市一名19歲吳姓男子參加某駕訓班準備考駕照，13日上午在樹林區保安街進行道路駕駛訓練時，原本要踩剎車卻不小心誤踩油門，導致整輛轎車衝上人行道，下一秒更直接撞進路旁的婚宴會館，所幸沒有造成任何人員死傷。吳男事後供稱，這是他第一次的道路駕駛，太緊張才會不小心釀成意外。

▲19歲學員第一次道路實戰太緊張，「把油門當剎車」衝進餐廳。（圖／東森新聞）

吳男13日早上9時許參加駕訓班的道路駕駛訓練課程，期間行經保安街一段341巷口準備右轉保安街一段時，車子突然沒有減速直直開上人行道，下一秒更直接撞進路旁的婚宴會館、將會館的落地窗撞個粉碎，他駕駛的練習用車也損壞嚴重，板金嚴重凹陷、引擎蓋翹起及保險桿脫落，現場一片狼藉。

吳男肇事後與教練一起下車查看，所幸沒有造成其他人員受傷，報警後待在現場等待警方趕到。駕訓班教練表示，「他真的很緊張，我們就是他在轉彎的時候，他想減速，結果誤把油門當煞車」、「我（副駕）的煞車有踩下去，但是油門真的踩太重，所以才沒有辦法完全去阻止。」

▲吳男供稱是第一次道路駕駛，加上對車子的操作仍不太熟悉，情緒太過緊張才會不小心釀成意外。（圖／東森新聞）

警方表示，吳男經檢驗後酒測值為零，對方供稱是第一次道路駕駛，加上對車子的操作仍不太熟悉，太緊張才不小心把「把油門當剎車」進而造成意外，後續依規定向吳男及店家製作筆錄，協助雙方賠償或提告事宜。

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