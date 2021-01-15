　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

加強版居家檢疫今實施！防疫旅館優先、回家檢疫必遵守「1人1戶」

▲▼疫情,防疫措施,出入境,交通,桃園機場,桃機,出國,航空業,航班,邊境管制,口罩,出境,入境,旅客,武漢肺炎,新冠肺炎,防護衣,境外移入,鎖國,檢疫,防疫專車,防疫租賃車。（圖／記者李毓康攝）

▲今起實施加強版居家檢疫，圖為機場入境資料照。（圖／記者李毓康攝）

記者洪巧藍／台北報導

國內陸續出現英國、南非變種病毒株病例，中央流行疫情指揮中心強化入境旅客管理，今日起實施加強版居家檢疫。除須依原規定檢附登機前3日內檢驗報告外，亦須提供檢疫居所證明，且以集中檢疫或防疫旅宿為原則，若選擇居家檢疫者，則須1人1戶且經切結。

在國內去年12月30日出現首起英國變種病毒個案，指揮中心即宣布相關境管強化措施，限制非本國籍人士入境等，至於入境旅客檢疫需改為「加強版居家檢疫」則是從今（1/15）日零時開始。

[廣告]請繼續往下閱讀...

規範包含：入境旅客除須依原規定檢附登機前3日內檢驗報告之外，亦須提供檢疫居所證明，以集中檢疫或防疫旅宿為原則，若選擇居家檢疫者，則須1人1戶且經切結。入境檢疫措施將視疫情及執行狀況，適時滾動調整。

▲▼疫情,防疫措施,出入境,交通,桃園機場,桃機,出國,航空業,航班,邊境管制,口罩,出境,入境,旅客,武漢肺炎,新冠肺炎,防護衣,境外移入,鎖國,檢疫,防疫專車,防疫租賃車,酒精消毒。（圖／記者李毓康攝）

▲春節有不少海外國人要返國過年，機場資料照。（圖／記者李毓康攝）

然而即將農曆春節，不少海外國人規劃返國過年，各縣市檢疫旅館供不應求，交通部觀光局持續協調業者增加防疫旅館數量；另一方面，指揮中心釋出1500間集中檢疫所，提供海外國人申請作為居家檢疫使用，專案費用一律為每天新臺幣2000元，12歲以下同住孩童不收費。

從8日開始釋出後，13日晚間已經全數登記完畢，指揮中心會開始做盤點，評估舊案以及英國、南非等入境集中檢疫使用狀況，再把剩餘間數報給指揮中心，確定量能充足才會釋出。

根據統計，國內目前總計有842例確診，分別為745例境外移入，58例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染及1例不明；另1例(案530)移除為空號。確診個案中7人死亡、731人解除隔離、104人住院隔離中。

近期一共確認6起新冠變異病毒株個案，分別為5起英國變種病毒，都自英國境外移入，另有1起南非變種病毒，自史瓦帝尼入境，指揮中心已強化相關國家入境民眾一律入住集中檢疫所，且需入境採檢、結束檢疫再採。

▲▼集中檢疫所。（圖／王必勝提供）

▲▼集中檢疫所。（圖／王必勝提供）

▲▼集中檢疫所。（圖／王必勝提供）

ET快訊
快訊／高雄惡火「1歲女嬰」宣告不治！屋內4人身亡
王浩宇罷免案投票　現場排隊情況曝光
快訊／吊橋下驚見屍體！　雨衣遮蓋露出一雙腿
母過世「兄妹上吊陪葬」！遺書留百萬還債　表弟難過：根本沒借過
花百萬娶老婆！洞房見大腿有名字刺青　一問崩潰：噁心
全台6飯店「住1晚送1晚」！　還能爽泡溫泉

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

屁孩吃火鍋大吵大鬧！他不爽報復喊「1句話」　哭聲迴盪整間店

繼世界最可怕6件事！名醫認證「6點更恐怖」： 給求生慾望的人

直接到北部醫院旁炸雞排！連15天送炸物打氣　醫護：老闆帥爆

男友超愛吃金針菇！　她嚇壞：隔天原封不動出現太可怕

貪搶40盒暖暖包！「直擊北投店這一幕」驚呆　是否限購官方回應了

淡水妹半夜爆胎！載1人遇外送員搭救　「暖心哥哥」身分曝

台鐵估瑞芳=猴硐2/8雙線通車！施作「排樁擋土牆」防邊坡滑動

大甲高中戶外教學…驚爆集體感染病毒！2生情況嚴重「拉肚子1周」

快訊／午後強冷氣團南下！北台灣急凍「下探8°C」　8縣市低溫警戒

快訊／新冠肺炎再增7例境外移入　指揮中心下午2時說明！

周杰倫.昆凌合體放閃「一直轉頭偷瞄」　她「不得已才開藍寶堅尼」技術被女兒質疑

《叱咤風雲》正式預告｜周杰倫監製｜昆凌、曹佑寧、范逸臣主演

驚悚撞擊畫面曝！新北騎士急煞自摔　下秒遭公車輾過…爆頭慘死

女友媽發現他開BMW、買預售屋　回家要求女兒分手重新相親！

長輩贊助新婚夫妻50萬買房基金　老公掏存款湊300萬All in台積電

田馥甄不每天洗頭全因「客家人節儉」　黃子佼讚她英文實力「小時候是小老師」

兒勸媽學投資！意外發現佛系帳戶 她「13張台積電放到0成本」超衝擊

烈火焚車曝！湖口休息站轎車爆燃　YT達爾愛駒遭燒傷：早知不上廁所

周杰倫豪送《頭文字D》AE86！　王俊凱爽到手抖：以後的豆腐我來守護

鬼鬼忙1年不發年終：今年努力補上！　有看《未來媽媽》？自CUE看禾浩辰「這部戲」

屁孩吃火鍋大吵大鬧！他不爽報復喊「1句話」　哭聲迴盪整間店

繼世界最可怕6件事！名醫認證「6點更恐怖」： 給求生慾望的人

直接到北部醫院旁炸雞排！連15天送炸物打氣　醫護：老闆帥爆

男友超愛吃金針菇！　她嚇壞：隔天原封不動出現太可怕

貪搶40盒暖暖包！「直擊北投店這一幕」驚呆　是否限購官方回應了

淡水妹半夜爆胎！載1人遇外送員搭救　「暖心哥哥」身分曝

台鐵估瑞芳=猴硐2/8雙線通車！施作「排樁擋土牆」防邊坡滑動

大甲高中戶外教學…驚爆集體感染病毒！2生情況嚴重「拉肚子1周」

快訊／午後強冷氣團南下！北台灣急凍「下探8°C」　8縣市低溫警戒

快訊／新冠肺炎再增7例境外移入　指揮中心下午2時說明！

快訊／高雄鳳山惡火！「1歲女嬰」宣告不治…屋內4人全葬身火窟

屁孩吃火鍋大吵大鬧！他不爽報復喊「1句話」　哭聲迴盪整間店

繼世界最可怕6件事！名醫認證「6點更恐怖」： 給求生慾望的人

CES展車用電子亮點／1顆旋鈕調全車設定、最佳化手機無線充電登場

LIFE・經典／往天空延伸的大樹建築　台南市立圖書館總館呈現在地美

台中百人青諮會提案51件參採8成　盧秀燕：每個意見都寶貴

美國哥倫布市發現2種新型新冠肺炎病毒株　黃偉哲去信關懷姊妹市疫情

陸敬民／房市亂象轉檯面下　注意！房價恐漲至首購臨界點

爆量蔬菜超清爽！桃園全天候早午餐　咬下帕尼尼滿滿芋泥餡

曾睡過中國女間諜！民主黨眾議員任彈劾川普管理人　他怒：美國完了

生活熱門新聞

女被灑湯逼「整桌免錢」　關鍵畫面曝光

有車有房還不夠！女友媽「3條件」要她回頭相親

午後變天轉雨！強烈冷氣團今襲越晚越濕冷　連凍3天探7度

「好市多暖暖包」秒殺！他搶40箱：因小孩多

強冷氣團南下！北台灣急凍8°C

國中生遭霸凌偷10萬給「風雲人物」　師回答讓爸怒了

12生肖2021運勢解析　解煞轉運一次看

一家4口到好市多　「整車商品」竟都要退貨

小學生造句「媽媽的飯很難吃」　老師傻眼哭哭

不藏了！CIA解密「713份UFO檔案」全曝光

快訊／新冠肺炎再增7例境外移入

鬼滅之刃快閃店　巨型禰豆子萌翻

風雲人物霸凌特教生！爸控國中包庇　校方：交朋友合理

調查8成4學校禁學生加穿保暖衣物

更多熱門

相關新聞

說開除染疫醫挨轟　楊志良拒道歉

說開除染疫醫挨轟　楊志良拒道歉

前衛生署長楊志良日前在政論節目上談及應該要開除染疫醫師（案838），結果掀起各界批評，台北市醫師職業工會也發表聲明要求道歉。對此，楊志良14日在政論節目上正面回應，表明「這樣的事情我絕對不道歉，我覺得應該是台北市醫師（職業）工會要道歉。」

古書終極預言　2021年洩天機

古書終極預言　2021年洩天機

法國16日起延長宵禁　入境條件收緊

法國16日起延長宵禁　入境條件收緊

日本地鐵駕駛爆群聚感染　共38人確診

日本地鐵駕駛爆群聚感染　共38人確診

台灣體壇目前確診兩例都是羽球

台灣體壇目前確診兩例都是羽球

關鍵字：

新冠肺炎新型冠狀病毒台灣防疫COVID-19

讀者迴響

熱門新聞

新北5歲童指甲被拔光虐死　恐怖外婆求法官：想回家

愛犬頭破流血　她見殘骸眼淚秒乾

母親聖誕節過世兄妹輕生　現場留百萬要還表弟

路邊驚見「碳烤10…」新莊男一看單位心都碎了

只買2檔ETF！台大40K男2年賺760萬

小白被餵只給看半臉！網見牠笑歪

極品台男求復合　女友爆發4句神反擊

余苑綺少外食不碰油炸罹癌1關鍵

有人公園遛獅子！飼主無奈喊冤望

孫協志《叱咤風雲》畫面全刪光！

12秒恐怖慎入　女孩長髮藏頭蝨王國

快訊／陳水扁母親陳李慎病逝　享壽94歲

考古挖到千根象牙　專家驚喊：快埋起來

高雄最轟動「韓八火烤兩吃」開了！

台南25歲妹國小吸毒國中援交　為男友賣淫崩潰

更多

最夯影音

更多
周杰倫.昆凌合體放閃「一直轉頭偷瞄」　她「不得已才開藍寶堅尼」技術被女兒質疑

周杰倫.昆凌合體放閃「一直轉頭偷瞄」　她「不得已才開藍寶堅尼」技術被女兒質疑
《叱咤風雲》正式預告｜周杰倫監製｜昆凌、曹佑寧、范逸臣主演

《叱咤風雲》正式預告｜周杰倫監製｜昆凌、曹佑寧、范逸臣主演

驚悚撞擊畫面曝！新北騎士急煞自摔　下秒遭公車輾過…爆頭慘死

驚悚撞擊畫面曝！新北騎士急煞自摔　下秒遭公車輾過…爆頭慘死

女友媽發現他開BMW、買預售屋　回家要求女兒分手重新相親！

女友媽發現他開BMW、買預售屋　回家要求女兒分手重新相親！

長輩贊助新婚夫妻50萬買房基金　老公掏存款湊300萬All in台積電

長輩贊助新婚夫妻50萬買房基金　老公掏存款湊300萬All in台積電

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲年度清倉下殺優惠！

寵物雲年度清倉下殺優惠！

錯過再等一年【年度清倉】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再88折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面