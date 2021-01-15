加強版居家檢疫今實施！防疫旅館優先、回家檢疫必遵守「1人1戶」

▲今起實施加強版居家檢疫，圖為機場入境資料照。（圖／記者李毓康攝）

記者洪巧藍／台北報導

國內陸續出現英國、南非變種病毒株病例，中央流行疫情指揮中心強化入境旅客管理，今日起實施加強版居家檢疫。除須依原規定檢附登機前3日內檢驗報告外，亦須提供檢疫居所證明，且以集中檢疫或防疫旅宿為原則，若選擇居家檢疫者，則須1人1戶且經切結。

在國內去年12月30日出現首起英國變種病毒個案，指揮中心即宣布相關境管強化措施，限制非本國籍人士入境等，至於入境旅客檢疫需改為「加強版居家檢疫」則是從今（1/15）日零時開始。

[廣告]請繼續往下閱讀...

規範包含：入境旅客除須依原規定檢附登機前3日內檢驗報告之外，亦須提供檢疫居所證明，以集中檢疫或防疫旅宿為原則，若選擇居家檢疫者，則須1人1戶且經切結。入境檢疫措施將視疫情及執行狀況，適時滾動調整。

▲春節有不少海外國人要返國過年，機場資料照。（圖／記者李毓康攝）

然而即將農曆春節，不少海外國人規劃返國過年，各縣市檢疫旅館供不應求，交通部觀光局持續協調業者增加防疫旅館數量；另一方面，指揮中心釋出1500間集中檢疫所，提供海外國人申請作為居家檢疫使用，專案費用一律為每天新臺幣2000元，12歲以下同住孩童不收費。

從8日開始釋出後，13日晚間已經全數登記完畢，指揮中心會開始做盤點，評估舊案以及英國、南非等入境集中檢疫使用狀況，再把剩餘間數報給指揮中心，確定量能充足才會釋出。

根據統計，國內目前總計有842例確診，分別為745例境外移入，58例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染及1例不明；另1例(案530)移除為空號。確診個案中7人死亡、731人解除隔離、104人住院隔離中。

近期一共確認6起新冠變異病毒株個案，分別為5起英國變種病毒，都自英國境外移入，另有1起南非變種病毒，自史瓦帝尼入境，指揮中心已強化相關國家入境民眾一律入住集中檢疫所，且需入境採檢、結束檢疫再採。

▲▼集中檢疫所。（圖／王必勝提供）