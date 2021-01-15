說「開除染疫醫」遭圍剿　楊志良：我絕對不道歉！

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記者黃翊婷／綜合報導

前衛生署長楊志良日前在政論節目上談及應該要開除染疫醫師（案838），結果掀起各界批評，台北市醫師職業工會也發表聲明要求道歉。對此，楊志良14日在政論節目上正面回應，表明「這樣的事情我絕對不道歉，我覺得應該是台北市醫師（職業）工會要道歉。」

▲楊志良因為一句應該開除染疫醫師，掀起各界撻伐。（圖／記者李毓康攝，下同）

楊志良在政論節目《新聞大白話》中提到，紐籍機師咳嗽、發燒，還到處趴趴走，結果被航空公司開除，還要罰款，那案838身為照顧新冠肺炎患者的醫師，8日咳嗽、發燒仍去上班照顧病人，9日沒有上班，卻查不清楚到底是請事假還是病假，然後又帶著同居友人到處趴趴走，直到12日正式發病，「這樣的醫師，你認為，比照這位機師，哪位比較嚴重？」

來賓資深媒體人謝寒冰認為，機師是自知生病卻隱瞞病情，案838可能不知道自己已經染疫，「我不太想苛責他們（染疫醫護），畢竟他們在第一線為我們擋疫情，不管今天是出現什麼差錯讓他染疫，我覺得好好醫療就好，重點是，到現在為止指揮中心到底知不知道染疫原因」，因為指揮官陳時中始終不願意普篩，如今卻要對事發醫院的所有人員進行普篩，難免會讓外界起疑。

而同樣也是來賓的宅神朱學恒反嗆，楊志良在資訊不足的情況下就說要開除染疫醫師，「資訊不足、判斷不夠，可以說要檢討SOP，但要把他開除，還跟一個隱匿病史、足跡的機師做比較，那個人在我眼中根本就是犯罪者」，楊志良的那一句話為何會受到那麼多苛責，就是因為手上的資料不夠，下的判斷卻太重，開除一名醫師是醫院的最終處置，換成是他也無法接受。

▲楊志良在節目上反酸，「陳時中對我無言以對，我也對他無言以對。」

對此，楊志良回應，他只是一名老百姓，離開政府也10年了，沒想到講一句話的影響力這麼大，謝謝大家抬舉，但如果覺得他講錯了，不要理會就好，「因為我覺得，第一，為什麼不講是哪間醫院？其實大家都知道，我也做過指揮官，H1N1的時候是我負責，（資訊）越透明越好，這樣讓大家猜測真的好嗎？」第二，他希望指揮中心好好追查分棟、分層、分病房的防疫流程是否有真的落實，「不然為何要普篩？」

最後，主持人詢問，如果整起事件經過完整調查後，楊志良願不願意改口。「為什麼我要道歉？」楊志良反指台北市醫師職業工會庇護染疫醫師，這樣讓民眾以後要怎麼相信台北的醫師，而且指揮中心很多資訊都不透明，有時候明明早已掌握訊息，卻故意放2天再透露給特定媒體，疑似是在轉移焦點，「這樣的事情我絕對不道歉，我覺得應該是台北市醫師（職業）工會要道歉。」