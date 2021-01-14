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開除染疫醫說法惹議　楊志良堅不道歉！重申「有症狀還趴趴走」

▲▼楊志良回應與葉金川LINE對話事件。（圖／記者呂佳賢攝）

▲前衛生署長楊志良上節目前回應染疫醫事件。（圖／記者呂佳賢攝）

生活中心／台北報導

針對北部某醫院照顧新冠病患的醫師染疫，前衛生署長楊志良上政論節目時提及「應該要開除該醫師」引發軒然大波，醫師社群、北市醫師職業工會、蔡英文總統紛紛發文批評。楊志良今（14）日堅持不道歉，並重申該名醫師有問題是8日就有症狀，後續還上班照顧病人，隔日還和女友趴趴走，與插管等醫療行為染疫不應混為一談。

楊志良今日下午上另一政論節目時還原當時言論「如果掛一漏萬、偶爾發生，不用怪責醫師，但如果該醫師有違反SOP情況，應該開除該醫師。」楊志良重申，染疫醫師發生症狀仍上班、和女友趴趴走，和紐籍機師染疫情況類似，這和插管如何被染疫是兩回事，不該混為一談，相關言論被斷章取義。

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但「開除說」被蔡英文總統批評為政治口水，楊志良回應，「我感謝她把我抬高如此地位，到和她平起平坐，她不是說遇到她可以拍桌子嗎？如果我遇到她不是只有拍桌，要掀桌。」楊也提到「館長還說要把我開除，我是中華民國公民，是總統頭家，又不是官員，要怎麼開除。」

楊志良說，自己也希望疫情指揮中心與衛福部長獲得民眾信賴，但雙標事件不斷，恐怕讓民眾對指揮中心的信任下降，這樣防疫工作與疫情控制都會出問題。

被問及是否會道歉？楊志良則點名台北市醫師職業工會「我才想反問，為何我要道歉？你們庇護這樣的醫師，說他好棒棒，將來誰相信北市醫師？」楊志良認為，不好的醫師得到處罰，才能讓民眾更相信其他好的醫師。

至於被質疑相關資訊不完整就放話批評，楊志良也說，這是疫情指揮中心很多資訊不透明，甚至有些資訊早有，放了兩天還先故意放給特定媒體，是否轉移事件焦點？防疫應該要透明「但我覺得指揮中心現在不夠透明」。楊志祥強調「我絕對不道歉，反而是北市醫師工會要道歉」。

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