陸首富鐘睒睒辭生物公司董座　仍居全球富豪榜第八名！

▲鐘睒睒飲用農夫山泉礦泉水。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

大陸最新首富、農夫山泉創辦人鐘睒睒的身價上周一度超越「股神」巴菲特（Warren Buffett），短暫成為世界第6大富豪，13日卻突然傳出辭去擁有大量持股的北京萬泰生物藥業公司董事、董事長職務。

萬泰生物藥業公司已於13日晚間證實此事，指鐘睒睒因個人原因辭去公司董事、董事長職務，同時辭去公司董事會戰略委員會召集人、董事會提名委員會召集人職務，不在擔任萬泰生物的任何職務。

鐘睒睒為大陸飲料品牌「農夫山泉」的創辦人，持股比例高達84.41%，同時，他也擁有「萬泰生物」75%的股份，這兩家公司分別在前年及今年於港股、A股上市，農夫山泉的股價自上市以來漲幅超過150%，萬泰生物的漲幅超過2000%。

兩家大量持股公司的股價飆漲，也帶動了鐘睒睒的身價上升，不只超越阿里巴巴創辦人馬雲、騰訊創辦人馬化騰成為中國首富，也在富比世「實時富豪榜」上一度爬升至第6名，擠下「股神」巴菲特。（後又跌至第8名）

另外，萬泰生物也指出，鐘睒睒辭職後，其所持公司股份將嚴格按照相關法律、法規及相關承諾進行管理，其不存在應當履行而未履行的承諾事項。