蔡賴蘇籲國人挺醫護　謝寒冰曝「真相」猛酸：面對事情很難嗎？

▲謝寒冰。（圖／記者羅志華攝）



記者邱茀濱／綜合報導

國內驚爆2起本土感染，分別為30多歲醫師與20多歲護理師，成為首起醫師染疫事件。消息曝光後，總統蔡英文、行政院長蘇貞昌、副總統賴清德，以及指揮中心指揮官陳時中皆向國人喊話。不過資深媒體人謝寒冰卻直言，民眾現在怪的是你們專制獨斷又沒擔當，並質疑「面對事情很難嗎？」

今（12）日爆出2名醫護人員感染，蔡英文對此提出「三個一定」，呼籲大家一定要支持醫護人員；而蘇貞昌也在臉書強調，在這個艱難的時刻，請大家給醫護人員多一點鼓勵、少一點責難。

不過，謝寒冰晚間在臉書撰文直言，北部醫院爆發醫師與護理師感染，陳時中說疫調人員不眠不休，蔡英文要大家支持醫護人員，蘇貞昌更要人對醫護人員多鼓勵少責難，但他認為根本沒有民眾怪罪醫護，「大家怪的都是你們這幾個大頭專制獨斷又沒擔當ㄟ（耶）！面對事情真的很難嗎？」

另一方面，宅神朱學恒也在臉書發文質疑，「資訊越透明、防疫越有效」不是蔡英文總統說的嗎？但問題是指揮中心遮遮掩掩，一堆綠營民代側翼出來說不要多問，不要多知道，連個桃園都說不出口，更別提是哪家醫院了，請問這樣到底是安撫了誰？

朱學恒痛批，醫院名稱不能透露，結果民間企業的資料直接被指揮中心公開，「他們難道比醫院更不需要被保護嗎？同一間醫院上個月還被爆出檢測分流不確實，結果連名字都不能透漏，這樣要如何監督？如何讓民眾避開這家已經被檢舉有疏漏的醫院，這到底是護短還是避免民眾恐慌？」

▲朱學恒。（圖／翻攝自Facebook／宅神朱學恒）



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