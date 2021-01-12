　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

蔡賴蘇籲國人挺醫護　謝寒冰曝「真相」猛酸：面對事情很難嗎？

▲▼謝寒冰被陳菊告北院出庭。（圖／記者羅志華攝）

▲謝寒冰。（圖／記者羅志華攝）

記者邱茀濱／綜合報導

國內驚爆2起本土感染，分別為30多歲醫師與20多歲護理師，成為首起醫師染疫事件。消息曝光後，總統蔡英文、行政院長蘇貞昌、副總統賴清德，以及指揮中心指揮官陳時中皆向國人喊話。不過資深媒體人謝寒冰卻直言，民眾現在怪的是你們專制獨斷又沒擔當，並質疑「面對事情很難嗎？」

今（12）日爆出2名醫護人員感染，蔡英文對此提出「三個一定」，呼籲大家一定要支持醫護人員；而蘇貞昌也在臉書強調，在這個艱難的時刻，請大家給醫護人員多一點鼓勵、少一點責難。

不過，謝寒冰晚間在臉書撰文直言，北部醫院爆發醫師與護理師感染，陳時中說疫調人員不眠不休，蔡英文要大家支持醫護人員，蘇貞昌更要人對醫護人員多鼓勵少責難，但他認為根本沒有民眾怪罪醫護，「大家怪的都是你們這幾個大頭專制獨斷又沒擔當ㄟ（耶）！面對事情真的很難嗎？」

另一方面，宅神朱學恒也在臉書發文質疑，「資訊越透明、防疫越有效」不是蔡英文總統說的嗎？但問題是指揮中心遮遮掩掩，一堆綠營民代側翼出來說不要多問，不要多知道，連個桃園都說不出口，更別提是哪家醫院了，請問這樣到底是安撫了誰？

朱學恒痛批，醫院名稱不能透露，結果民間企業的資料直接被指揮中心公開，「他們難道比醫院更不需要被保護嗎？同一間醫院上個月還被爆出檢測分流不確實，結果連名字都不能透漏，這樣要如何監督？如何讓民眾避開這家已經被檢舉有疏漏的醫院，這到底是護短還是避免民眾恐慌？」

▲性侵殺少女嫌提再審，宅神開嗆。（圖／翻攝自Facebook／宅神朱學恒）

▲朱學恒。（圖／翻攝自Facebook／宅神朱學恒）

►網友狂掃貨的大罐保濕霜780元→450元

ET快訊
確診醫足跡紀錄「可憐哪」　醫護粉專發聲
電梯恐怖暴衝　28歲維修員爆頭慘死

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

蔡賴蘇籲國人挺醫護　謝寒冰曝「真相」猛酸：面對事情很難嗎？

林為洲自爆身體出狀況：已住院做新冠肺炎篩檢

陽明山水牛又死一隻！　小水牛倒臥鐵絲網內「眼口鼻冒血」

再增1職員確診！　我國駐英代表處累計3人感染新冠肺炎

北部醫護染疫「請國人安心」　賴清德：身為醫界一份子感到不捨

影／台美交往限制取消！鄭照新：「延續性」仍要重視

蔡英文出席新北黨公職座談：民進黨2022選好！2024要繼續執政

天下民調／蔡英文滿意度48.4％破紀錄　蘇揆則因萊豬「死亡交叉」

8成台灣人期盼加入聯合國！　游盈隆曝關鍵：看蔡總統怎麼打球

美駐聯大使明訪台　國防部證實「3架運8共機」今侵擾我西南空域

關島人道包機17:25降落！ 華航載47人抵台...5人有就醫需求

氣象局警告：今晚寒流最強「濕冷→極度乾冷」凍4°C　2周內恐連4波

國內首起！北部某醫院2醫護確診 曾為「新冠重症患插管」不幸染疫

染疫醫師可領35萬補償金！護理師非照顧患者感染需研議

雲端最前線第961集：刪台美交往限制！拜登恐藉此與陸談判？　美豬「萊」了！食藥署急更新豬肉儀表板

北部醫師與女友雙染疫足跡曝！除用餐、喝咖啡幾乎全程戴口罩

家人圍唱生日歌...歐告認真聽完　下秒「舉腳腳拭淚」：謝謝大家❤

趁爸不在咬爛地墊被抓包秒裝死！　闖禍貓演技強「整隻硬掉」叫不醒

比暖氣還爽！他租屋冷到睡不著　網推爆1神物：早上被電熱毯熱醒

家樂福又見屁孩！奶粉排罐頭塔 「躺米袋爽睡」...網轟猴子太多

蔡賴蘇籲國人挺醫護　謝寒冰曝「真相」猛酸：面對事情很難嗎？

林為洲自爆身體出狀況：已住院做新冠肺炎篩檢

陽明山水牛又死一隻！　小水牛倒臥鐵絲網內「眼口鼻冒血」

再增1職員確診！　我國駐英代表處累計3人感染新冠肺炎

北部醫護染疫「請國人安心」　賴清德：身為醫界一份子感到不捨

影／台美交往限制取消！鄭照新：「延續性」仍要重視

蔡英文出席新北黨公職座談：民進黨2022選好！2024要繼續執政

天下民調／蔡英文滿意度48.4％破紀錄　蘇揆則因萊豬「死亡交叉」

8成台灣人期盼加入聯合國！　游盈隆曝關鍵：看蔡總統怎麼打球

美駐聯大使明訪台　國防部證實「3架運8共機」今侵擾我西南空域

何如芸家人連3天送醫！　急診室外焦急爆哭「跑到心都碎了」

曹格陽明山救下垂死小黃！　飆髒話斥「肇逃」竟遭酸…場面失控了

黃豪平「電話被冒用騙錢」多人受害！　詐騙集團挑釁送包裹：禮物

桃園醫護染疫　PTT鄉民「戰翻南北」...交通部觀光局曝真相

印度前球后塞娜確診退出再檢測　被允許13日重返泰羽賽首輪

桃園酒駕司機害3死4傷判8年10月定讞　性侵未成年女友下場出爐…

Rain永遠記得JYP的恩情　曾露宿街頭、母親沒錢看病只有他伸出援手

快訊／台中國道深夜「自撞解體」3傷　乘客拋飛窗外無呼吸心跳

解放軍狂打「轟-20」隱形轟炸機廣告　美媒分析：2025量產

推特、臉書被封！川粉轉戰Telegram　下載量狂竄至美國第二名

恐怖畫面曝！運將喊「A柱擋住我」　28歲台積電工程師聚餐遭撞亡

政治熱門新聞

蔡賴蘇籲國人挺醫護　謝寒冰曝真相

陽明山小水牛「眼口鼻冒血」死亡

賴品妤：羞辱染疫醫護到底是什麼心態？

林為洲自爆身體出狀況：已住院做新冠肺炎篩檢

返還兩蔣時期遭沒收財產　蔣萬安提案還受害者公道

下一個行政院長是他？　蔡英文底下最得寵的官員

確診+1　駐英代表處累計3人染疫

醫護染疫　賴清德請大家集氣祈禱！

林飛帆接棒林智堅？　劉康彥：別再綁架新竹人了

蔡英文親筆紙條保「護國神山」台積電

陳思宇批王浩宇「與我不同皆中共同路人」

蔡英文新北黨公職座談：2022選好！2024要繼續執政

8成台灣人期盼加入聯合國！游盈隆曝關鍵

更多熱門

相關新聞

確診醫足跡紀錄「可憐哪」　醫護粉專挺：還獵巫什麼

確診醫足跡紀錄「可憐哪」　醫護粉專挺：還獵巫什麼

中央流行疫情指揮中心今（12）日公布國內新增2例本土個案，分別為案838在北部某醫院照顧新冠病患的醫師，以及案839的護理師女友，雖然本土病例再現，令民眾感到相當憂心，但是知名醫護粉專「MedPartner 美的好朋友」發文力挺確診醫師，並且直言公布的足跡紀錄「可憐哪」，希望網友能夠對確診的醫護能夠多一些同理心。

即／桃園醫護情侶曾另到2賣場

即／桃園醫護情侶曾另到2賣場

快訊／染疫醫師記錯！「足跡更新」本月沒去大江

快訊／染疫醫師記錯！「足跡更新」本月沒去大江

民主黨議員染疫　怨川粉闖國會

民主黨議員染疫　怨川粉闖國會

林為洲自爆身體出狀況：已住院做新冠肺炎篩檢

林為洲自爆身體出狀況：已住院做新冠肺炎篩檢

關鍵字：

新冠肺炎台灣防疫蔡英文謝寒冰

讀者迴響

熱門新聞

14歲少年3度罹癌「必須削掉左臉」　單親爸淚：救救我兒子

足跡更新！北部醫師染疫「沒去大江吃丼飯」

拿關東煮夾挑茶葉蛋　她曝1原因：整鍋報廢

即／新竹電梯恐怖暴衝　28歲維修員爆頭亡

Joeman深夜「開藍寶堅尼吃鍋」全被拍！

比基尼妹衝合歡山！雪地拍辣照嗨翻

確診醫足跡紀錄「可憐哪」　醫護粉專挺：還獵巫什麼

電熱水器用10分鐘就冷了　網曝2關鍵秒解

鄧福如爆懷孕了「倒數1個月卸貨」

高山犬莫名吠叫　監視器見陌生人逼近

店門擺10元行動暖爐　網暴動搶擼

「酸辣湯」台語怎麼念　答案曝光

吳宗憲曝二女兒電梯坦白「我成為女人了」激動噴淚

台南歸仁傳有休旅車沉入水池

「超兇李毓芬」陽明山野外泡湯！

更多

最夯影音

更多
關島人道包機17:25降落！ 華航載47人抵台...5人有就醫需求

關島人道包機17:25降落！ 華航載47人抵台...5人有就醫需求
氣象局警告：今晚寒流最強「濕冷→極度乾冷」凍4°C　2周內恐連4波

氣象局警告：今晚寒流最強「濕冷→極度乾冷」凍4°C　2周內恐連4波

國內首起！北部某醫院2醫護確診 曾為「新冠重症患插管」不幸染疫

國內首起！北部某醫院2醫護確診 曾為「新冠重症患插管」不幸染疫

染疫醫師可領35萬補償金！護理師非照顧患者感染需研議

染疫醫師可領35萬補償金！護理師非照顧患者感染需研議

雲端最前線第961集：刪台美交往限制！拜登恐藉此與陸談判？　美豬「萊」了！食藥署急更新豬肉儀表板

雲端最前線第961集：刪台美交往限制！拜登恐藉此與陸談判？　美豬「萊」了！食藥署急更新豬肉儀表板

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲年度清倉下殺優惠！

寵物雲年度清倉下殺優惠！

錯過再等一年【年度清倉】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再88折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面