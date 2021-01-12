寒流接力宜蘭龍虎斑凍死！受寒害養殖面積4.8公頃　損失上百萬

▲宜蘭養殖的龍虎斑，經不起寒流接連來，受寒害養殖面積4.8公頃，損失上百萬元。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

入冬以來連續低溫不斷，也造成宜蘭縣內農漁業出現災損情形，養殖的龍虎斑受寒害養殖面積逹4.8公頃，養殖業者初估損失上百萬元。宜蘭縣長林姿妙關心縣內養殖漁業寒害損失，12日下午至壯圍鄉關心養殖戶受災情形，也指示農業處盡速啟動天然災害查報及救助作業程序，以減輕養殖戶損失。

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縣長林姿妙表示，壯圍鄉是宜蘭縣重要養殖區，區內石斑魚、草蝦、九孔等品項品質優良，其中龍虎斑又稱宜蘭斑，多提供縣內及大台北地區食用，現在受到寒流低溫影響出現災損，縣府將全力協助養殖戶辦理相關程序，提出申報，共同度過難關。

宜蘭縣養殖石斑類魚種面積約14公頃，其中壯圍鄉就佔了11公頃，現傳出受寒害災損面積為4.8公頃。若達救助標準，縣政府將依「農業天然災害救助辦法」及「漁業天然災害災情查報及救助作業程序」報送建議救助表予漁業署，建請該署公告現金救助及低利貸款地區，俾利保障養殖漁民權益。

宜縣府表示，因應寒流低溫情形，縣府籲請養殖業者加強寒害防範措施，包括搭蓋防風棚、水溫暖和時依情況酌投飼料、避免驚動魚塭內魚群的行為及過度擾動水體等，並視養殖物種狀況必要時規劃儘早採捕，以減少寒害損失。

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