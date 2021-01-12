緊急應變醫院爆本土！衛福部：會強化醫護個人防護

▲醫護染疫，指揮中心表示，會提醒個人防護跟處置作為上要特別小心。（圖／取自免費圖庫Pexels）

記者趙于婷／台北報導

桃園某應變醫院爆出醫護兩例本土感染，匡列464人，其中包含多名醫護人員，除了對院內人力造成衝擊，國內檢疫所也都由應變醫院支援，外界也擔心是否會影響後續檢疫所人力問題？對此，衛福部次長石崇良和醫療應變組副組長王必勝皆表示，完全沒有影響，因為檢疫所用到的醫護人力很有限，也會強化個人防護。

中央流行疫情指揮中心今公布確診兩例本土病例，是北部某醫院醫護染疫，分別為本國籍30多歲男性（案838）及本國籍20多歲女性（案839）。案838為醫院醫師，曾照顧COVID-19確診個案，案839為案838女友，也是醫院護理師，但未接觸或照顧COVID-19確診個案。

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因兩人雙雙確診，該應變醫院也緊急匡列接觸者，住院患者1人1室，24名急診室待床者全轉出，其中也匡列多名醫護，指揮中心也坦言這對該院人力造成極大衝擊。衛福部次長石崇良受訪時也表示，集中檢疫所相對人力比較低，不需要醫師長住，每30間配1個護理人員，所以人力相對比較不多，而且也會適時調整集中檢疫所人數分配。

石崇良也強調，基本上這次並沒有院內群聚感染發生，是醫療人員在執行照護過程中被感染，會強化並提醒個人防護跟處置作為上要特別小心。王必勝則表示，對於此次事件，會先釐清狀況，再針對問題做修正和強化。