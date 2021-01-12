打撈到粉紅小外套...父心碎：女兒最愛穿這件！　空難痛失3至親

▲罹難女童經常穿著這件粉色外套，可以看得出來對其意義並不一般。（圖／IG／ratihwindania）



記者王佩翊／編譯

印尼廉航三佛齊航空（Sriwijaya Air）SJ-182班機9日在爪哇外海失事，機上62人全數失蹤，無人倖免。目前有大批工作人員投入打撈作業，並陸續找到失事飛機零件、屍塊以及物品。其中，有一件完整無缺的粉紅色兒童外套格外引人注目。一名罹難者父親證實，這件外套就是女兒搭機時所穿的那件，而從女童母親的Instagram貼文中更可以看到女童平時經常穿著這件衣服。

根據當地媒體報導，三佛齊航空SJ-182班機失事至今已第4天，當地政府派出上千人持續進行打撈作業，其中，有名潛水人員找到一件粉紅色的兒童外套，上頭還印有卡通人物米妮的圖案。如今這件外套被發現是其中一名罹難女童的衣服。從女童媽媽的Instagram可以看到，女童時常穿著這件外套，可以說是非常喜愛。而女童的父親稍早也悲痛證實，打撈出的衣服的確就是女兒的外套。

▲▼印尼空難陸續打撈起飛機殘骸、機上物品以及屍塊。（圖／路透）



據了解，女童的父親當時正在坤甸工作，而妻子則是帶著2個孩子展開為期3周的長假，9日當天母子3人原本打算一同搭機回到坤甸與他團聚，怎知卻就此天人永隔。女童父親表示，事發當天他已經到機場要替家人接機，沒想到等來的卻是噩耗。

女童母親Instagram曾po出多張溫馨的生活照，如今一家四口卻只剩爸爸獨自一人料理後事。女童的舅舅得知飛機失聯後立刻趕往機場，他在社群網路上分享了妹妹及2個外甥最後的照片，希望大家幫忙祈禱。

女童舅舅自責表示，當時妹妹一家三人剛結束3周的長假，正要啟程返回坤甸。他說，「我是載他們到機場的那個人，幫他們卸下行李和check-in的那個人…我覺得我還是不能相信，事情發生得太快了。」他說原本三人要搭乘更早的越南航空（NAM Air）班機，但不清楚為什麼要延後改搭三佛齊航空。

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