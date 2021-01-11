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害何志偉請吃1200份雞排！偽造三倍券可印10億　6人起訴求重刑

▲主嫌蘇慶梧起訴後被以有多次通緝前案，有逃亡及再犯之虞還押，將面臨在牢籠過年。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲主嫌蘇慶梧起訴後被以有多次通緝前案，有逃亡及再犯之虞還押，將面臨在牢籠過年。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林地檢署今日發布國內首宗偽造三倍券案偵結，去年8月於偽造工廠逮捕6嫌，起出足可製造多達10億元的紙材原料，同案也起出偽造鈔票，6人今天被依「妨害國幣懲治條例」提起公訴，蘇慶梧因為累犯，遭建請加重其刑，主嫌蘇慶梧起訴後遭還押，可能在牢籠過年。

雲林縣警察局虎尾警分局2020年8月破獲震驚全國的三倍券偽造工廠案，7月底接獲1家彩券行通報，指出有人持偽消費券購買刮刮樂，雲林地檢署檢察官朱啟仁組成專案小組追查，並於8月收網，逮捕蘇姓主嫌及其他5名共犯，起出五百元面額三倍券市成品1094張、半成品798張，及偽造新台幣百元鈔半成品，及偽造工具一批。

▲主嫌蘇慶梧起訴後被以有多次通緝前案，有逃亡及再犯之虞還押，將面臨在牢籠過年。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲檢檢察官組成專案小組追查，收網逮捕蘇姓主嫌及其他5名共犯，起出五百元面額三倍券市成品1094張、半成品798張，及偽造新台幣百元鈔半成品。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

起訴書內容指出，有多項偽造有價證券前科的蘇慶梧（在押），於2019年9月間向張姓、黃姓兩男誇稱偽造國幣技術，兩人認為有利可圖，各出資20萬元予蘇男購買相關機具。蘇男為測試第二代偽振興三倍券，叫張男持偽券先到彩券行購買刮刮樂，並叫另1張姓女子到超商消費，但兩家店事後察覺紙質有異進而報警，偵破此偽造案。

▲主嫌蘇慶梧起訴後被以有多次通緝前案，有逃亡及再犯之虞還押，將面臨在牢籠過年。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲檢檢察官組成專案小組追查，收網逮捕蘇姓主嫌及其他5名共犯，起出五百元面額三倍券市成品1094張、半成品798張，及偽造新台幣百元鈔半成品。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

經檢察官偵查終結，蘇慶梧及林姓男子2人偽造三倍券，被依犯偽造有價證券罪嫌起訴，可處3到10年有期徒刑；兩名張姓男女使用偽造三倍券，被依行使偽造有價證券罪嫌可處一年到七年以下徒刑；出資雇請蘇嫌偽造國幣的張姓及黃姓男子，依妨害國幣懲治條例起訴，可處5年以上。

70歲的主嫌蘇慶梧起訴後被以有多次通緝前案，有逃亡及再犯之虞還押，將面臨在牢籠過年，因5年內故意再犯有期徒刑以上的罪，為累犯，建請法院審酌是否依刑法累犯的規定加重其刑。其餘人則均予五到十萬不等交保。

有關三倍券的議題，立委何志偉在去年7月推出「祭品文」，稱若查獲假三倍券將公開發1200份雞排，結果雲林警方真的逮偽造三倍券案，對此，何志偉則在去年8月21日於士林慈誠宮兌現承諾，且還有業者加碼100顆泡芙。

▲主嫌蘇慶梧起訴後被以有多次通緝前案，有逃亡及再犯之虞還押，將面臨在牢籠過年。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲偽造集團花費逾40萬元購買製造為三倍券所需相關機具。（圖／記者蔡佩旻翻攝）
 


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