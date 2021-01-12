好市多「買咖啡送蛋糕」　銅板價佛炸！她一吃驚呆：扎實有Q勁

▲ 好市多推「咖啡+蛋糕」新組合，價格佛炸！（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）



網搜小組／劉維榛報導

萬惡的美食又來了！一名女網友透露，今（12）日去新莊好市多採買生活用品，意外在熟食區發現神級好康，以前單點黑咖啡就要40元，如今多送一塊巧克力蛋糕，扎實又香濃的口感，引發網友暴動了！

一名女網友在臉書公開社團《Costco好市多 商品經驗老實說》分享美味新品，只見熟食區櫃台旁，出現「冰／熱美式+磅蛋糕」的餐點，40元售價格超佛心，讓原PO心動點了一份嚐鮮。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO細細品嚐後，甜而不膩的口感，讓她秒給極高的評價，「蛋糕不大，巧克力很濃很好吃，扎實口感還帶有一些Q勁，價格實惠！」

邪惡甜點文曝光後，讓網友看了口水直流，「看起來很好吃，不知道北投店有沒有」、「我覺得只比戚風重一點，但是還不到磅蛋糕」、「是賣咖啡送蛋糕」、「不喝咖啡的哭了」。

▲網友都想嚐鮮！（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）



事實上，這是好市多熱騰騰新品，以往一杯黑咖啡就要40元，現在賣場另推出季節商品，搭配一塊巧克力磅蛋糕，價格依舊不變。另有熱心網友回報，「北屯店有賣」、「昨天汐止店也有哦」、「等等來去北投店看看」。