太管處春節送大禮！山月吊橋初二到初四免預約參訪

▲山月吊橋自去年8月12日啟用營運，至去年12月20日累計預約參觀人數已達88516人次。（圖／太管處提供）

記者王兆麟／花蓮報導

太魯閣國家公園管理處為配合農曆春節期間台8線中橫公路交通管制，避免遊客參訪山月吊橋因必須轉乘遊園車造成行程困擾，同時提升參訪遊客人數，將於110年2月13~15日（農曆正月初二~初四）免預約排隊入場。

太魯閣國家公園山月吊橋參訪配合110年農曆春節期間臺8線中橫公路交通管制，避免遊客因必須轉乘遊園車造成行程掌握之困擾，暨提升吊橋參訪遊客量，將於110年2月13~15日（農曆正月初二~初四）免預約排隊入場。

山月吊橋自去年8月12日開始啟用營運，為提供高品質服務體驗，採預約入場制並提供定時定點解說服務，並開放報到餘額供現場排隊候補，整體服務品質持續提升。至去年12月20日累計預約參觀人數已達88516人次。

太管處考量春節連續假期期間，中橫公路太魯閣口至天祥間路段實施交通管制，管制期間自小客車不得進入且遊覽車採總量管制放行，太管處配合交通管制辦理遊園專車，讓入園民眾能有便捷的免費大眾運輸可以搭乘。

遊園專車是以固定路線方式行駛，景點間的接駁會有轉車、候車等額外交通時間，為避免預約民眾受影響無法準時到場，春節遊園專車運行期間除配合調整山月吊橋開放時間為7:40至16:30，並暫停預約改為全部現場排隊入場參訪，讓所有來布洛灣的遊客都有機會能參觀山月吊橋。

農曆春節假期遊客眾多，山月吊橋位於燕子口最狹窄的峽谷出口處容易有強陣風，太管處呼籲遊客參觀吊橋時請依照現場工作人員引導與指示，隨時注意身上物品，並請不要在橋上撐傘，確保有一個愉快、豐富的旅程。

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