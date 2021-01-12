台茂緊急停業「因確診病患去過？」　陳時中曝足跡：時間點過早

▲陳時中說明838和839足跡。（圖／翻攝自YouTube／衛生福利部疾病管制署）

網搜小組／鄺郁庭報導

北部某醫院內傳出疑似新冠肺炎院內群聚感染，院方立即採取措施進行採檢，目前桃園IKEA、大江國際購物中心及台茂購物中心緊急宣布暫停營業，並且全面消毒。指揮中心下午召開記者會時，有記者問到是否確診病患有前往台茂購物中心。對此，指揮官陳時中公開案838和839足跡，認為病患說的時間點過早，還要再掌握及核對。

記者會上有記者發問，台茂購物中心12日緊急關閉、全面消毒，是不是代表2個本土案例有去過台茂。對此，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中再三強調，桃園台茂下午就開始休息、消毒，但根據838的足跡比對和本人回憶，大概就是3個地方，其中並沒有台茂。

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至於比對839案過後，發現839案雖然有去過台茂，但時間點過早，該案是於12/31日前往台茂，其他足跡還要再掌握與核對。

▲台茂購物中心。（圖／翻攝自台茂臉書）

陳時中接著細述案838從1/6起的足跡，首先是1/6、1/7「僅走上班路線，沒到外面活動」，1/8「獨自一人到大江購物中心吃丼飯，吃完就返回住處」，1/9「休假日、13時許到星巴克國際門市停留30分鐘，然後前往五金行，全程有佩戴口罩，最後返回住處」，1/10「回到醫院值班，沒到外面活動」。