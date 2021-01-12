金與正「失寵」遭政治局拔官？專家曝：等著當更大的官！

▲金與正原本被視為金正恩的小跟班，但2020年地位卻突然大躍升，甚至以個人名義發表重要聲明。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

北韓勞動黨日前宣布睽違5年恢復書記制，並於10日正式推選領導人金正恩為新任總書記，然而外界卻發現，原任政治局候補委員的金與正此次卻未被列入新任委員名單中，遭政治局除名。不過有消息人士分析，考量到金與正的血統與金正恩對她的信任，要說她「落馬」還言之過早，專家甚至表示，金與正可能將主掌新組織，繼續負責外交事務。

根據《朝鮮中央通訊社》報導，勞動黨在10日的會議中，推舉領導人金正恩成為新任黨總書記，但勞動黨第一副部長金與正，卻未被列入新任委員名單，就連黨部長名單內也未見其名。金與正自2018年的南北韓高峰會後，便成為國際媒體的焦點。

▲金與正可能會接任新設部門的領導職。（圖／達志影像／美聯社）



金正恩2020年驚爆病危，她多次以個人名義對外發表重要聲明，甚至下令炸毀開城的兩韓聯絡辦事處，此後地位三級跳，更被視為是金家的第二把交椅，再度受到全球關注。然而看似仕途順遂的金與正卻未在這次的全代會中，被列為政治局委員或是候補委員。

根據《韓聯社》報導，專家則認為，無論她在勞動黨中的職位為何，都無法撼動她的政治角色。金與正擁有金家的白頭山血統與來自胞兄金正恩的信任，考量到這些因素，北韓很有可能是為了讓她主導一個未來才會成立的新機構部門，才沒有將其列入委員名單內，屆時將會讓金與正擔任重要職位。

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