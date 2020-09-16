桃園檢舉魔人惹人嫌！警長：39萬件六都排第四...前兩名79萬件

▲檢舉魔人四處拍照檢舉違規惹議，市議員林昭賢提出質詢。（圖／市議會提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市議員林昭賢16日於市政總質詢指出，檢舉魔人四處拍照檢舉違規，警方受理部分案件卻只「看圖」，不分青紅皂白就開單告發，造成爭議，要求警方針對有爭議案件先行剔除，同時建立一套SOP模式，避免被檢舉人並未違規而被冤枉，民怨四起。

▲林昭賢出示遭檢舉達人拍照而被開的罰單。（圖／市議會提供）

林昭賢出示遭檢舉達人拍照而被開的罰單指出，民眾陳情，停靠路邊購物，但正好後方有一輛車擋住，車主沒有立即後退，等後車離開後再倒車停在路邊白線內，但就在倒車之際，被檢舉達人用幾秒鐘截圖檢舉併排停車。

事實上，這輛車並沒有併排停車，警方卻依照檢舉魔人提出的照片，未經查證，也沒有詢問車主有無失竊或違規事實，僅用用電腦查出車主就完成舉發，將違規單送達當事人。

林昭賢說，一般處理違規停車，警方到達現場會先鳴笛，警示車主趕快離開，但檢舉魔人以短短影片截圖就上傳，況且檢舉魔人也非警方執法人員，是否合理，也有爭議，為求慎重起見，應該建立一套處理SOP模式，不僅可讓違規人折服，也不會造成違規人被冤枉情事。

為避免檢舉案件造成民怨，林昭賢要求，針對檢舉有爭議部分案件先行剔除，被檢舉違規時，必須通知當事人說明。警察局長陳國進表示，以林議員所提個案而言，此違規車輛已占用道路，白線之內又有其他機車停放，所以認定是併排。

陳國進說，桃園市去年總共有39萬檢舉案件，六都排名第四，與台北、新北高達79萬件還有差距。針對檢舉部分，法規有統一標準，檢舉人如有不明確、重覆檢舉或資料匿名、無法查明身分這些都不予告發，其他違規行為檢舉有法律依據，他同意加強審核機制，對檢舉案件如有灰色地帶部分，會去慎重研究議員的建議。

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