議員開吉「檢舉賤人」敗訴！他PO文諷：臉有沒腫成麵龜　檢說話了

▲臉書「翻轉國道交通違規」po出台中高分檢處分書，還揶揄台中市議員臉有沒有腫成麵龜。（圖／翻自翻轉國道交通違規）

記者鄧木卿／台中報導

台中市議員段緯宇被臉書社團「翻轉大台中交通違規」的陳姓網友，檢舉交通違規，段不服，認為對方刻意跟監拍照，憤而提告恐嚇和妨害秘密罪，該案先後經台中地檢署不起訴及台中高分檢駁回再議，全案確定，社團總編不但把處分書po上網，還揶揄議員被檢方打臉兩次，「不知道臉有沒有腫成麵龜？」段則說，浮濫檢舉已得到交通部重視並研議限縮，他的目的達成了。

台中高分檢則提醒，張貼檢方處分書時，如案件尚未確定，恐衍生後續民刑事問題。

段緯宇表示，他曾在市議會上提出質詢，有些自稱是檢舉交通違規的正義使者，其實是檢舉賤人，浮濫拍照檢舉，非常擾民，例如車子雖停進騎樓，但還留有行人可以行走的空間；郵差送信時，未停在機車格；機車雖然併排，但是停在自己居住的公寓大樓內等等。

段說，他完全支持重大交通違規的檢舉，但是有些非常細微的違規，應該要考慮情理，否則只會製造社會之間的仇恨，大家時時刻刻都在擔心有沒有被拍？大里、霧峰人口近30萬，每個月就有5千8百多件交通檢舉案，太過浮濫，不料在議會發言後不久，他就被人跟蹤了2公里，故意拍他變換車道未打方向燈。

段還說，他的車子被po上網後，車牌沒有打馬賽克，洩露他的個資，憤而提告經營臉書社團的陳姓網友恐嚇、妨害秘密罪。

台中地檢署先是做出不起訴處分，段聲請再議，被台中高分檢駁回，後來沒有在期限內聲請交付審判，全案在11月19日確定。

陳姓網友12月6日將台中高分檢的處分書po上社團，還說「議員大人如果要向台灣高等檢察署台中檢察分署聲請再議，本來就是你的法定權益，但是再議被駁回的話，我們可是會毫不留情地放上來對您進行二度傷害喔（請先容許總編大笑三聲）」。

陳姓網友還說，「可憐的議員大人，先後被兩位檢察官打臉，現在又被放上網路再次打臉。不知道臉有沒有腫成麵龜？」、「大人不要喪氣，好好加油！繼續經營您的選區。自即日起，我們會無差別地檢舉霧峰、大里一帶的交通違規，就當是我們回贈給您的小禮物囉！希望大人在自家門口把車停好，不要停在騎樓。開車上路，也好好遵守交通號誌與標線。」、「不要再收到罰單了，收到罰單，也不要再告我們了，那是徒勞無功的。希望有緣，我們能在馬路上再次「巧遇」（啾咪）」。

段緯宇表示，交通部將針對浮濫的交通違規檢舉研議限縮，他日前已接到市府交通局來電詢問是否願意參加，他已同意出席表達看法，他希望好好檢討交通檢舉案的目的已經達到，這才是最重要的。

針對段案，台中高分檢表示，在一般公眾得出入之馬路單純跟監，沒有任何加害生命、身體、自由、財產等事，無法構成恐嚇罪，另在外公開之行止，並沒有穩私權之期待，自不構成妨害秘密罪。

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來