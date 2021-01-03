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社會 社會焦點 保障人權

進隧道未開頭燈連吃2張3000元罰單　檢舉魔人「一動作」慘被打臉

▲▼新店隧道 。（圖／翻攝Google map）

▲陳男2020年4月間在隧道內因未開頭燈遭民眾檢舉，事後他提出檢舉人違規在先的證據，獲免罰 。（圖／翻攝Google map）

記者徐愷昕／台北報導

陳男2020年4月間在新店隧道內因「未開亮頭燈」遭民眾檢舉，收到3000元紅單，但他不服挨罰，上法院提告，指稱檢舉人故意跟車，還在間隔1分鐘連續舉發，實在不合理。法官審結認為，檢舉本身並無不法，但民眾為了檢舉，在行駛間以手動方式調整攝錄鏡頭，行為已構成有礙駕駛安全的行為，最後裁定撤銷陳男罰單。可上訴。

陳男2020年4月28日上午8時許，行經國道三號北上至新店隧道時，因「隧道內未開亮頭燈」的違規行為，遭後方民眾檢舉；警方查證屬實後，依法開出3000元罰單，並記違規點數1點，但陳男不服處分，向法院提起行政訴訟。

法庭上陳男主張，他因同一違規行為，在碧潭隧道時已經遭罰，然而檢舉民眾卻故意跟車，間隔1分鐘後又於新店隧道再次舉發，明顯已違反比例原則，對此，請求撤銷原處分。但台北市交通裁決所指出，不管是新店隧道還是碧潭隧道，陳男均未依規定開頭燈，違規事證明確，本來就應該分別裁罰。

台北地院審理時認為，民眾檢舉交通違規，替警察分擔核屬行政助手，行為並無不法，但若是在道路行駛中以手持方式使用行動電話、電腦等錄影設備，或出現其他有礙駕駛安全的行為者，應處3000元罰鍰。

法官勘驗陳男被檢舉的影片，發現2段畫面的角度並不相同，就此推測檢舉人在過了碧潭交流道後，有刻意調整車速、將攝錄鏡頭跟隨原告車輛，且待陳男經過後，他就又以手動方式再度將鏡頭轉回車頭前方，行為明顯已構成有礙駕駛安全的行為，違法在先；但針對此部分，檢舉民眾拒絕到場說明及接受電話訪談。台北地院表示，為杜絕此類假「正義」為名，行「魔人」之實、破壞交通法秩序的民眾，審結認定該影像不具證據力，判決撤銷該罰單。可上訴。

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