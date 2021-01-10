　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

WHO調查團赴中調查又受阻！譚德塞「罕見批評」　法學者抨中甩鍋

▲▼世衛組織秘書長譚德塞表示，將派專家前往武漢調查病毒起源。（圖／路透社）

▲世衛組織秘書長譚德塞罕見對中國阻撓表達態度，「相當失望」。（圖／路透社）

文／中央社記者曾婷瑄巴黎9日專電

世界衛生組織的病毒溯源調查團因未能獲中國簽證而無法成行，法國亞洲專家倪雅玲在費加洛報發表專文中呼籲，不能忘記中國對180萬名死者有間接責任，不能讓中國輕鬆過關。

世界衛生組織專家欲前往中國調查2019冠狀病毒疾病（COVID-19）病毒起源，但卻在出發最後一刻未獲簽證而延宕。

中國外交部發言人華春瑩在6號例行記者會上的說法是由於中國境內近日出現零星和部分群聚感染疊加的狀態，風險極高，因此暫緩放行。

倪雅玲8日在費加洛報（Le Figaro）刊登的專文中寫道，曖昧不明的態度讓向來支持中國，且傾向相信中國說法的世衛秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus ）也公開表示對北京「相當失望」。

該報導稱，中國上演的這場捉迷藏，讓人聯想到當初伊朗阻撓聯合國國際原子能總署調查存核設備和放射性材料的歷史。

就如同蒙田研究所（Institut Montaigne）亞洲議題專家高德蒙（François Godement）在推特上所說：「現在應該很明顯了，中國還是拒絕世衛的調查，即使風險不高 … 這是因為他們有些事見不得人。」

文章寫道，一年來，中國用盡力氣要使人忘記他們是疫情的源頭，中共當局不停的重寫歷史，以甩掉所有責任。「為了說服他國，中國甚至還說病毒來自外國的進口冷凍食品」。目前被視為疫情管理模範之一的中國政府，企圖讓人忘記他一開始是如何拖延承認疫情。

中國修正主義的努力在西方獲得成效。戰略研究基金會（FRS）亞洲部門負責人倪雅玲（Valerie Niquet）向費加洛報表示，「全世界都忘了中國對180萬名病逝者有間接責任，我們都忘了這件事！中國就這樣輕鬆過關！若換成是伊朗或俄羅斯，我們絕不會就這樣算了的！」

剛辭職的白宮副國家安全顧問博明（Matthew Pottinger）2020年12月底時就中國議題與英美國會議員視訊會議時表示，「有愈來愈多具體證據顯示，武漢病毒實驗室可能為最可信的病毒起源」。

由於2019冠狀病毒疾病的病毒從武漢研究室洩漏的理論再起，因此世衛調查團的時機點對中共政府而言更加敏感。

但在倪雅玲看來，重點不在此。她指出：「中國體系並沒有改變，永遠都是如此腐敗。市場上完全沒有衛生控管，中國人持續販賣各種動物以賺取微薄收入。他們沒有學到教訓。因此沒有理由相信類似事件不會再度發生，也就是一兩年之後，再爆發新的病毒。」

ET快訊
快訊／清晨3.4℃新低！今變天入夜雨區擴大　寒流又來探6度
快訊／美國務卿重大宣布：移除所有美國與台灣官方接觸的限制

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

英破300萬人確診大關！日增5萬9937人染疫　義大利近8萬死僅次英國

快訊／美中緊張！國務卿宣布：移除所有美國與台灣官方接觸的限制

墨西哥首都地鐵總部失火「至少1死30傷」　市長：罹難者為警官

WHO調查團赴中調查又受阻！譚德塞「罕見批評」　法學者抨中甩鍋

快訊／英國女王夫婦接種「新冠疫苗」　白金漢宮曝光細節

非洲部落超兇狠傳統儀式　互毆爆頭濺血...贏家才可娶妻！

快訊／印尼波音737確定墜毀！漁民驚恐：有聽見爆炸聲　62人全失聯

翻修住房嚇爆！「嬰骸卡牆上」深藏數十年　頭部小手超明顯

快訊／印尼波音737載62人失聯　搜救隊找到機體殘骸！

快訊／印尼波音737失聯！機上載有62人　印尼政府證實了

阿信演唱會唱一半「IG直播突打開」！　女友視角意外曝…揪石頭送上愛心❤

事隔7日！鴨肉店小老闆鞠躬認錯 「避答問題」記者怒：道歉大聲點

五月天手指愛心化身「聖誕老歐巴」　演唱會延14天！阿信：像沒事被隔離

林依晨四個月沒見老公「再久也沒有丞琳久」　聊懷孕嘆：你說呢？聽到超陰偏方驚喊歐買尬！

富王鴨肉小老闆「7度鞠躬」道歉！認了情緒控管不當：對不起

小煜正式當爸！老婆「熬24hrs」生了　自豪兒子「挺鼻」：怕以後太帥

大S婆婆張蘭被判入獄一年…上訴遭駁回！　直播落淚向兒子媳婦道歉

台灣東北9日19：35　發生規模5.7地震最大震度4級

印尼波音737失聯...機上載有50人 印尼政府證實了！

富王鴨肉「拖7天才出面道歉」　律師曝不是為救聲譽：他沒管道

英破300萬人確診大關！日增5萬9937人染疫　義大利近8萬死僅次英國

快訊／美中緊張！國務卿宣布：移除所有美國與台灣官方接觸的限制

墨西哥首都地鐵總部失火「至少1死30傷」　市長：罹難者為警官

WHO調查團赴中調查又受阻！譚德塞「罕見批評」　法學者抨中甩鍋

快訊／英國女王夫婦接種「新冠疫苗」　白金漢宮曝光細節

非洲部落超兇狠傳統儀式　互毆爆頭濺血...贏家才可娶妻！

快訊／印尼波音737確定墜毀！漁民驚恐：有聽見爆炸聲　62人全失聯

翻修住房嚇爆！「嬰骸卡牆上」深藏數十年　頭部小手超明顯

快訊／印尼波音737載62人失聯　搜救隊找到機體殘骸！

快訊／印尼波音737失聯！機上載有62人　印尼政府證實了

甲狀腺囊腫手術後仍可能會復發　哪一種治療方式適合你？

塞爾提克球星確診！　坦圖染疫將隔離10到14天

「救命！假警察」到麥當勞找計程車遭拒　醉漢大鬧店家遭5警壓制

警追賊100公尺猝死　花蓮縣警局遺憾：協助家屬因公死亡撫卹

暖暖包突爆炸「嚴重燙傷1歲娃」　心急媽求醫得知：長大變長短腳

快訊／清晨3.4℃新低！今變天入夜雨區擴大　寒流又來探6度

全班26人分5組「他永遠落單」　專家建議轉換想法解「分組焦慮症」

英破300萬人確診大關！日增5萬9937人染疫　義大利近8萬死僅次英國

跟著畫太妍、李聖經的減齡腮紅妝　掌握3重點，視覺立刻小5歲

快訊／美中緊張！國務卿宣布：移除所有美國與台灣官方接觸的限制

出生72小時吃貨小喵為搶奶互毆　媽出手勸架...牠竟偷補一拳再和好

國際熱門新聞

快訊／美中緊張！美國務卿宣布：移除美台官方接觸的限制

印尼波音737失聯　找到殘骸了

新冠6月結束　蘆筍占卜師曝2021大事多　

住院感覺有人偷窺　通風口有人臉

4男全是菲空姐閨蜜　出遊照曝

「坐好友身上搖」知名女星19秒外遇片瘋傳

印尼證實了　波音737已墜毀

空姐遭性虐慘死　生前熱吻畫面曝！富少：是她強吻我

性虐菲空姐「全身僵硬0意識」運屍畫面曝光！

淋巴癌晚期確診新冠後「腫瘤竟然消失」

快訊／倫敦進入「重大事故狀態」！

英國女王夫婦接種新冠疫苗

非洲「超兇狠」儀式　贏家才可娶妻

印度醫院病房大火　10新生兒葬身火窟

更多熱門

相關新聞

2菲籍移工染疫　將驗抗體

2菲籍移工染疫　將驗抗體

中央流行疫情指揮中心今（9）日公布國內新增3例境外移入確定病例，其中有2例為菲律賓籍移工，持登機前3日陰性證明，結束檢疫之後採檢陰性，卻仍在自主健康管理期滿後自費採檢時確診。指揮中心表示，這兩人Ct值大於30顯示病毒量低，後續會檢驗抗體進一步釐清是否為較早期的感染。

一周300感染！河北石家莊1萬多人被集中隔離

一周300感染！河北石家莊1萬多人被集中隔離

淋巴癌晚期確診新冠後「腫瘤竟然消失」

淋巴癌晚期確診新冠後「腫瘤竟然消失」

日首都圈1個月緊急事態！京阪神恐成下一波

日首都圈1個月緊急事態！京阪神恐成下一波

東京連3天單日2000例↑　關西籲納緊急事態

東京連3天單日2000例↑　關西籲納緊急事態

關鍵字：

世界衛生組織WHO中國新冠肺炎新型冠狀病毒法國

讀者迴響

熱門新聞

同事「一早請假追雪」！課長神報復：下午下班

五月天唱一半台上「突集體道歉」阿信崩潰

去鹹酥雞攤「絕對不夾」！網秒點名這3樣

外木山驚見扁尾異形！女子散步嚇壞

「腳冰到睡不著」暖暖包也沒用　鄉民推1物：不貴

邱淑貞女兒Cos《灌籃高手》晴子　網讚爆

大S婆婆張蘭被判入獄一年…上訴遭駁回

41歲男上班倒地亡！桃3天9人猝逝

邰智源花9個月考試！為開一日公車「真的拿到職業駕照」

阿信唱一半「IG直播突打開」　女友視角被網友看光

小情侶偷挪電暖器　餐廳護客遭2星負評

女星走紅毯肩帶斷了　嚇壞急遮胸險走光

五月天嘉賓超驚喜　阿信認：年輕的比較認識

團員花16萬騙改車「付錢時全甩鍋」！草爺回應了

《逃跑吧好兄弟》驚傳停播！

更多

最夯影音

更多
阿信演唱會唱一半「IG直播突打開」！　女友視角意外曝…揪石頭送上愛心❤

阿信演唱會唱一半「IG直播突打開」！　女友視角意外曝…揪石頭送上愛心❤
事隔7日！鴨肉店小老闆鞠躬認錯 「避答問題」記者怒：道歉大聲點

事隔7日！鴨肉店小老闆鞠躬認錯 「避答問題」記者怒：道歉大聲點

五月天手指愛心化身「聖誕老歐巴」　演唱會延14天！阿信：像沒事被隔離

五月天手指愛心化身「聖誕老歐巴」　演唱會延14天！阿信：像沒事被隔離

林依晨四個月沒見老公「再久也沒有丞琳久」　聊懷孕嘆：你說呢？聽到超陰偏方驚喊歐買尬！

林依晨四個月沒見老公「再久也沒有丞琳久」　聊懷孕嘆：你說呢？聽到超陰偏方驚喊歐買尬！

富王鴨肉小老闆「7度鞠躬」道歉！認了情緒控管不當：對不起

富王鴨肉小老闆「7度鞠躬」道歉！認了情緒控管不當：對不起

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲年度清倉下殺優惠！

寵物雲年度清倉下殺優惠！

錯過再等一年【年度清倉】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再88折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面