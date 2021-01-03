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致命「X疾病」來襲！傳播速度和新冠一樣快　致死率是伊波拉的90%

▲▼穆彥貝（Jean-Jacques Muyembe）。（圖／達志影像／美聯社）

▲發現伊波拉病毒的穆彥貝警告，一種新的致命病毒「X疾病」即將來襲。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／綜合報導

1976年發現伊波拉病毒的醫生穆彥貝警告，一種新的「致命病毒」即將來襲，而醫護人員也非常擔心，新的「X疾病」真的會出現。報導稱，這種新病毒的傳播速度可能和新冠病毒一樣快，但卻具有伊波拉病毒50%至90%的致死率。不過，世界衛生組織安慰民眾，「X疾病」目前只是科學家們的一種假設。

綜合CNN和《每日郵報》報導，穆彥貝（Jean-Jacques Muyembe）表示，非洲的熱帶雨林中出現了一種可能致命的新病毒，而這種病毒未來所帶來的大流行，很有可能會比現在肆虐全球的新冠病毒來得更嚴重、更具災難性。

據悉，剛果民主共和國印根德（Ingende）已出現了病毒出血熱的早期症狀。不過，在醫生為他進行伊波拉病毒檢測時，他的檢測結果為陰性，因此醫生擔心，這位病患很有可能是「X疾病」（Disease X）的零號病人。

▲▼X疾病研究。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲科學家們擔心，一旦「X疾病」爆發，就有可能會在全球範圍內導致毀滅。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

報導稱，這種新病毒的傳播速度可能和新冠病毒一樣快，但卻具有伊波拉病毒50%至90%的致死率。不過，WHO安慰民眾，儘管科學家們擔心，一旦「X疾病」爆發，就有可能會在全球範圍內導致毀滅，但截至目前為止，「X疾病」還只是科學家們的一種假設，。

穆延貝表示，最近世界不斷出現新的病毒，主要是因為動物棲息地被破壞與人類販賣野生動物的結果。他認為，隨著自然棲息地的消失，老鼠、蝙蝠和昆蟲等動物開始出現在大型動物滅絕的地方。而最近接踵而來的SARS、MERS和新冠病毒，都被懷疑是從這些生物傳染給人類的冠狀病毒。

愛丁堡大學傳染病流行病學教授伍爾豪斯（Mark Woolhouse）最近發布的最新研究結果顯示，科學家們每年都可以發現3到4種的新病毒物種，這些疾病大多來自動物，但科學家認為，只有當野生動物被宰殺時，伊波拉和新冠等人畜共患病才會發生。

►致死率90%！不明「X疾病」疑出現0號病患　專家：世紀奪命病毒來了
►世衛組織警告「X疾病」隨時爆發！　神秘病原體能摧毀人類

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