人夫偷吃國中女同學！小三「早上、下午、晚上」全都要…嬌喊：好強

▲人夫偷吃國中女同學離婚，小三也挨告。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者戴若涵／台北報導

一名人夫偷吃國中同學，雙方單獨出遊還留下親密合照。正宮驚見曖昧對話內容頓時崩潰，不僅與丈夫離婚，要求對方賠償200萬元、房子、車子，再怒告小三求償80萬元，日前判決出爐！

正宮主張，丈夫2019年12月至1月間與國中女同學小妍（化名）狂傳曖昧訊息，對話內容包括「愛你」、「你可以愛我媽媽都不要嗎」、「我愛你爸爸就不要了」、「想你」、「明早要，明天下午也要，星期二晚上也要」、「馬卡男，好強」等。

正宮指出，丈夫擔心婚外情曝光，還將小妍的LINE名稱改為男性友人的名字，2人除了曾單獨出遊、拍攝親密合照外，小妍還曾應丈夫的要求傳送「出浴照」給丈夫看。她發現姦情後大受打擊，心碎與丈夫離婚，再向小三提告求償80萬元精神撫慰金。

小妍則稱，人妻與丈夫2020年12月初離婚時，人夫已經依照調解筆錄內容賠償正宮200萬元、房子、車子，正宮所受到的損害已經獲得填補，不能再向她求償，筆錄內容內也提到，夫妻倆均已拋棄基於婚姻關係所生的損害賠償請求權，既然2人如今已經離婚，自然不能再求償。另外，她指稱，正宮所提出的證據有涉犯刑法妨害秘密罪的可能，正宮求償並無理由。

但台北地方法院審理後認為，小妍確實侵害正宮權益，另外，她也沒有證據證明正宮是用破解密碼等方式侵入人夫的手機翻拍，翻拍內容也無過分暴露小妍與人夫間的私密事，不違反比例原則，可以作為證據，至於拋棄損害賠償請求權僅免除人夫部分，最後判小妍應賠償正宮15萬元，全案仍可上訴。