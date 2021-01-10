爆資遣香港分公司員工　華航「曝原因」：資遣費優於當地法規

▲華航總公司今年確定仍領有年終，但香港分公司則爆出資遣員工。（圖／華航提供）

記者賴文萱／台北報導

2020年受到新冠肺炎影響，航空業成為海嘯第一排大受打擊，但華航除了維持1個月年度獎金外，也確定將發放3萬元春節獎勵金，不過，今被爆出資遣香港分公司員工。對此，華航證實，香港分公司於本月進行組織編制調整與人員調動，配合客貨運市場變化，安排部分人員轉任貨運部門，並因應業務縮減進行人力精簡，資遣費用均以優於當地法規辦理。

今有自稱華航香港分公司員工投訴媒體，指稱華航香港員工合約快到期不是不續約，就是被調去陌生單位，甚至還有員工被通知資遣。

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▲華航總公司今年確定仍領有年終，除了維持1個月年度獎金外，也將發放3萬元春節獎勵金。（圖／華航提供）

華航對此解釋，受新冠肺炎疫情影響，旅遊業大環境不如以往，和香港其他航空公司一樣，華航香港分公司業務也大幅縮減，香港政府薪資補助至2020年11月止。

華航說，為強化營運體質，香港分公司於本月進行組織編制調整與人員調動，配合客貨運市場變化，安排部分人員轉任貨運部門，並因應業務縮減進行人力精簡，資遣費用均以優於當地法規辦理。

▲新冠肺炎重創國泰航空，集團削減約2成4職位。（圖／國泰航空提供）

事實上，港籍航空公司受到新冠肺炎嚴重衝擊，國泰航空公布業務重整計畫，集團削減約2成4職位，由於近月凍結招聘加上人員自然流失，已有2600個職位懸空，未來數周裁減約5900人，當中5300人為駐港員工。

香港航空也持續進行人力調整，而且預計在可見的將來對機艙服務員人手的需求亦會減少，因而作出艱難的裁員決定。香港航空強調，會依照僱傭合約條款及勞工法例為所有受影響的機艙服務員提供補償方案。

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