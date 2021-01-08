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華航類包機初二北高起航！飛「沖繩群島」賞美景　每人5588元起

▲▼日本沖繩。（圖／CFP）

▲許多台灣人喜歡到日本沖繩旅遊。（圖／CFP）

記者李宜秦／台北報導

農曆春節類出國！中華航空與日本縣廳合作推出類包機 2.0，兩班包機於2 月 13 日大年初二起航，高雄出發航班「HAPPY牛YEAR 小花帶你趣沖繩！」1月9日開賣，台北出發航班「牛轉乾坤開運機，宮賀熊讚鹿好運！」1月13日開賣，包機沿東岸北上至沖繩群島，旅客可欣賞沖繩群島上空美景過新年。

華航首次不同機場起降的類包機2.0，特別安排在農曆春節，高雄出發航班「HAPPY牛YEAR 小花帶你趣沖繩！」由高雄捷利旅行社獨家販售，1 月 9 日（六）上午 8 時 30 分開賣，經濟艙走道、中間位5,588 元，經濟艙靠窗位7,588元。

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台北出發航班「牛轉乾坤開運機，宮賀熊讚鹿好運！」由KKday 獨家販售，預計 1 月 13日上午 10 時開賣，經濟艙走道、中間位5,666 元，經濟艙靠窗位7,666 元，以上價格皆為新台幣含稅價。

參加本次春節類包機活動的旅客，都可獲贈春節大禮包、福袋等超值好禮，享受免稅品預訂 8 折起優惠，消費金額滿250美元，贈送華航獨家 Kellykiwi 行李保護套，數量有限，贈完為止。

▲華航類包機。（圖／華航）

▲華航類包機初二啟航。（圖／華航）

CI9213華航類包機 2.0「高雄出發航班」，特別與沖繩縣及沖繩觀光會議局合作，高雄小港機場將布置日本慶典風格登機門，並安排沖繩吉祥物「小真醬」與旅客相見歡。類包機將於2月13日上午8時從高雄起飛，沿東岸北上至沖繩群島，預計上午11時飛抵桃園機場，航程約三小時，旅客可欣賞沖繩群島上空美景，並享用日本風味餐點。

每位旅客可獲得超值特色大禮包、漢來飯店買一送一住宿劵與 i-Ride 買一送一門票，華航再加碼贈送限量版貨櫃造型一卡通，以及好禮二選一，象徵新的一年「蘋步青雲」的青森蘋果，或是「無蟹可及」的帝王蟹。

類包機委由捷利旅行社銷售，旅客另可搭配不同套裝行程，讓春節出遊有更多選項，相關活動細節可至捷利旅行社官網或電話 07-335-1250 查詢。

CI2021華航春節類包機 2.0 「桃園出發航班」，與日本南九州的宮崎、鹿兒島、熊本三縣廳攜手合作，規劃中午12時從桃園出發，低空繞經櫻島火山，欣賞宮崎日南海岸的壯麗美景再往南飛，預計下午4時10分抵達高雄，航程約四小時十分鐘。本次類包機客艙座椅特別布置三縣廳吉祥物頭墊紙與抱枕，旅客可帶下機留念；機上提供日本在地風味餐及特色甜點，讓旅客在新年一開春，不僅視覺享受，更滿足味蕾。

旅客可獲得來自日本南九州精選「美福食集」和牛禮盒，市價約新台幣 1,700 元，還有華航專屬豪華商務艙盥洗包、華航 LOGO 禮品、日本驚喜福袋及 KKday 精選好禮等，活動當日再抽出2位幸運兒現場直接升等商務艙。類包機由 KKday 獨家販售，旅客另可搭配購買「孝親二日遊」、「祈福一日行」、「小情人約會」、「輕旅行住宿」等多種套裝方案豐富行程，活動細節及內容請洽KKday 官網。

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