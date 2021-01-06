4例英國變種病毒襲台　華航、長榮再取消2月台北往返倫敦所有航班

記者賴文萱／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（6）日公布最新病毒株比對結果，從英國入境的案793與799都確認感染變種病毒，目前國內已累積4例英國變種病毒！華航、長榮再宣布，將取消2月台北往返倫敦所有航班，後續將依市場需求及疫情狀況調整航班計畫。

▲華航倫敦班機，搭載127人返台。（圖／翻攝東森新聞）

由於英國境內出現新冠肺炎（COVID-19）變異病毒株「B.1.1.7」，其傳染驚傳增強70%，歐盟各國紛紛宣布與英國暫時斷航。指揮中心持續針對確診且病毒量高者進行病毒定序比對，指揮官陳時中今日公布最新結果，總計比對31株，分別來自英國、美國、法國、德國、波蘭、印尼、中國，其中有4株感染變異病毒，都是英國移入。其他包含非變異株18株，病毒量少無法定序3株，等待定序中6株。

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也就是說，繼倫敦飛台北班機發燒的10多歲少年（案792）與赴英留學20多歲本國男（案791）之後，國內再增2例英國變種病毒，陳時中表示，新增分別是案793以及案799，目前國內累積4起英國變種病毒「含1起重症」。

繼宣布1月底前停航英國後，華航今再宣布，取消2月台北往返倫敦所有航班，後續將依市場需求及疫情狀況調整航班計畫。長榮航空也表示，因受COVID-19疫情影響，長榮航空台北-倫敦航線之客運航班2021年2月底前將暫停營運，未來營運班次將視疫情狀況再行通知。

▲華航、長榮陸續宣布停飛台北-倫敦航班。（圖／記者黃克翔攝）