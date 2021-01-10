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蜜月撞見老公家中偷吃！人妻30天心痛離婚　竟收私訊「喔喔喔喔」

▲人妻被老公性虐害死。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

▲妻子新婚撞見老公偷吃，心灰意冷提出離婚，怎料竟收到不堪入目的訊息...（示意圖／取自pixabay）

記者柯沛辰／綜合報導

台中一名詹姓男子2019年2月結婚，結果不到一個月就在家中偷吃，還被妻子撞見。當時妻子傻眼拿手機錄影存證，卻遭詹男痛毆，內心萬念俱灰，因此在結婚滿月當天離婚。怎料5天後，詹男傳訊逼前妻當「炮友」遭拒，竟瘋狂轟炸騷擾。台中地院審理後，近日判決詹男及小三應賠償3萬元；性騷擾部分，男方另賠償3萬元。

判決書指出，正宮小禎（化名）2019年2月26日結婚，定居在台中，怎料同年3月23日深夜11點回到家中，卻在門口發現女性鞋子，而且主臥房門緊鎖，內心不禁起疑，因此拿出手機錄影蒐證，不料詹男一開門發現鏡頭，立刻出手搶奪手機，並動手痛毆小禎，導致她全身是傷。

小禎心灰意冷，同年3月26日協議離婚。事隔短短5天，詹男突然用臉書傳訊「很久沒跟妳做Ｏ了」、「想要做Ｏ嗎」、「好想妳吸一下」、「禎，我要妳吸」。小禎不堪其擾，表明不願做「炮友」，怎料詹男持續傳訊騷擾「妳也想做Ｏ不是嗎？不用不承認」、「喔喔喔喔喔妳那個時候讓我真的很舒服」、「我承認我很硬了！」

▲台中司法大廈包含台中地方法院與台中地檢署。 。（圖／ETtoday資料照）

▲台中地方法院。（圖／ETtoday資料照）

小禎忍無可忍，決定向法院提告，主張2人已經侵害她的配偶權，民事部分就身體遭傷害部分求償25萬元，性騷擾部分另外求償25萬元，合計新台幣50萬元。

台中地院審理時，詹男否認有動手，還辯稱他和謝姓小三雖在主臥房獨處，但兩人衣著完整，卻遭小禎咬傷，並暗示「妻子隔天才去驗傷」。至於性騷擾部分，詹男反駁，妻子只截圖對自己有利的對話，在外面早有男人。

謝姓小三也強調，當時2人都有穿衣服，她是來「幫忙打掃」房間和廁所，沒有跟詹男發生任何事情。

法官認為，被告早前向檢察官坦承動手，又在深夜11點與謝女獨處一室、同床共枕，顯有逾越一般男女正常交往之情，實難採信相關辯詞，因此原告主張身分法益遭侵害自屬有據，2人應連帶賠償3萬元。

性騷擾部分，法官指出，被告聲稱妻子在外有男人，但這並不足以解免或成為被告騷擾的理由，更何況原告提出截圖證據，亦屬有據，因此判決被告應賠償3萬元，全案仍可上訴。

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