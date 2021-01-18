懷孕兒媳出軌表哥！　七旬父「砍死獨子」：他無能管不住老婆

▲七旬父懷疑兒媳出軌。（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

記者鄭思楠／綜合報導

77歲李姓男子在酒後朝兒子舉起了斧頭，將兒子砍死，這是2020年5月29日發生的青海省西寧市的一個真實故事。此前，李男四處借錢，湊了十幾萬幫兒子娶了老婆，不久之後他懷疑兒媳與親戚有不正當男女關係，怪兒子沒本事管不住媳婦，藉著酒勁，將怨氣發洩在兒子身上。

據《瀟湘晨報》報導，近日，青海省西寧市中級人民法院在中國裁判文書網上公布了該案的一審判決書。對於公公的懷疑，兒媳非常冤枉，「不可能，我連那個人電話都沒有。」

李男年近80歲，愛喝酒，年輕時酒後經常打妻子、罵兒女。從前，因為是獨子，李男一直慣著這個寶貝兒子。不過，小李也愛喝酒、嗜賭成癮，直到結婚後，這種情況才有所緩和。李男說，為了小李結婚，他到處借錢，好不容易湊上了十萬塊錢。

2018年小李與妻子結婚，不久後生下一個女兒。不過，李男不滿意這個兒媳，一是因為她和兒子不讓自己抱孫女，二是因為他堅信兒媳出軌小李的表哥。據他所言，兒媳不允許他抱孫女，原因是「會把病傳染給孫女」。

李男不明白，相比之下，小李的表哥卻可以抱孫女，「為什麼爺爺不能哄自己的孫女，一個外人抱孫女哄的時候兒媳婦還很高興，我感覺自己的兒子連媳婦都管不好。」儘管兩個當事人都表示「不可能有那種關係」，但李男卻深信不疑，還特地跟兒子說起這個事情，沒想到被兒子罵了一頓。

「我罵兒媳的時候，小李護著兒媳罵我，還要把我打成半殘廢，」李男越想越生氣，認為兒子不管兒媳出軌，之後起了殺心，「我就想著砍死兒子出這一口惡氣。」

2020年5月29日，李男去親戚家喝酒，離開時差不多喝醉了，回到家後，看到還在熟睡的兒子，突然冒出積壓已久的怨氣和怒火。之後，他用斧頭砍向兒子的頭部，對方沒有掙扎反抗，在睡夢中就此殞命。

日前，青海省西寧市中級人民法院判決，李男犯故意殺人罪，判無期徒刑。

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