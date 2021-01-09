過期通行碼硬闖！　男子心虛急晃手機..被抓包下場超慘　

▲大陸各大車站嚴抓出入境人員健康狀況。（圖／翻攝 新京報）

記者任以芳／綜合報導

大陸疫情嚴峻，各省採取不同防疫措施。河北保定市今（9日）宣布所有藥局不能隨意販售購買退燒、止咳藥。另外，內蒙古呼和浩特嚴抓境內出入旅客，結果有一名男子曾途經疫情中風險地區，企圖用過期健康碼截圖蒙混過關，最後下場直接送去隔離。

《新華社》報導指出，內蒙古自治區通遼市公安局科爾沁區分局民警，日前在通遼火車站發現一名想用過期健康碼截圖離站的旅客。這名30多歲的男子接受檢查時，將手機屏幕迅速在執勤民警面前晃了兩下，神清慌張的低頭急著跟人流出站。民警當場要求重新查看健康碼和行程碼，發現是是過期的手機截圖。

現場重新掃碼後，該男子的健康碼顯示為紅碼，行程碼顯示其曾途經大連。據了解，該男子從韓國經天津入境回國，經14天隔離後又輾轉到疫情中風險地區大連，為了隱瞞行蹤使用「過期綠色通行碼」還是破功。目前，該男子被移交至通遼市疾控中心進行集中隔離觀察。

▲大陸全面開打疫苗。（圖／CFP）

大陸各省嚴抓境內出入人員，河北省保定市今天宣布，全市農村、社區要嚴格落實基層醫療衛生機構首診負責制、預檢分診和發熱篩查制度，嚴禁收治處置發熱患者，嚴格退熱、止咳類藥品管理。

報導稱，不具備核酸檢測能力的基層醫療機構、個體診所不允許售賣退熱、止咳類藥品。一般藥局如果出售退熱、止咳類藥物，購藥者必須出示本人身份證及患者3日內核酸檢測陰性證明，店員必須嚴格執行流行病學詢問和資料登記，使用二維碼登記信息系統，掃描藥店提供的二維碼，按要求輸入相關信息。做到購藥留痕，購買發熱、止咳類藥品可追溯。