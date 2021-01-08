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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

觀察暴動...吳斯懷列美國穩住民主「4關鍵」　嘆：台灣都欠缺或不足

▲國民黨立委吳斯懷。（資料照／記者李毓康攝）

▲國民黨立委吳斯懷。（資料照／記者李毓康攝）

記者蘇晏男／台北報導

大批美國總統川普支持者6日下午在川普號召下，包圍、甚至闖入美國國會大廈，阻止參眾議院認證選舉人團投票結果，震撼全球。對此，國民黨立委吳斯懷以「從美國國會暴動 論民主法治」為題，列出美國能穩住民主的4關鍵，並反思後發現，這4項關鍵台灣不是欠缺，就是做得不足。

吳斯懷8日晚間在臉書表示，美國國會暴動事件，凸顯了民主與民粹只有一線之隔，也再次印證了，挑動民粹很容易，掌控民粹幾乎不可能。川普最後這步棋下錯子了，毀了自己也差一點拖垮美國的民主制度，所幸美國民主根基還在，最後關頭穩住陣腳，但是受傷很重需要時間復原。

對於從川普亂象到國會暴動，美國還能穩住陣腳的原因，吳斯懷列出4項關鍵，包括：第一，美國媒體自主性夠強，能堅持第四權立場，擋得住政治壓力；第二，美國政治人物多數服膺，國家利益優先政黨利益，重要時刻大多會做出正確抉擇。

第三，美國軍方立場堅定，捍衛憲法，效忠國家，不為政黨或個人服務，確保軍隊國家化；第四，不屈服權威的社群平台。

吳斯懷認為這4項關鍵值得台灣政府及民眾做對比深思，但現在我國不是欠缺，就是做得不足。

他拿第2項舉例，民進黨針對萊豬議題與過去美牛開放的雙重標準，儘管在野黨、7成民意反對、執政黨不少人心中也反對，但總統蔡英文仍執意強行通過毫無條件進口，已經實質走向獨裁政權。

▼吳斯懷8日臉書全文。（圖／翻攝自Facebook／立法委員 吳斯懷，點圖可放大）

▼吳斯懷8日臉書全文。（圖／翻攝自Facebook／立法委員 吳斯懷，點圖可放大）

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