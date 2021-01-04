補習班老師追走女友　苦情男罵「畜生」遭求償60萬...法官判賠8千

▲一名補習班男學生認為補習班老師追走他女友導致雙方分手，在臉書上指名罵老師畜生，遭求償60萬元。。（圖／翻攝自pixabay）

記者黃宥寧／新北報導

新北市一家連鎖補習班，一名男學生認為老師追走他女友導致雙方分手，憤而在臉書上PO文罵該老師是「畜生」，因犯刑事妨害名譽遭起訴，處罰金新台幣5000元，但該師認為自己的名譽遭損害，無法在原補習班繼續執業，另提民事損害賠償，對學生求償60萬元。法官認為該師遭停職與侵權行為沒有相當因果關係，認男學生應賠8000元為合理。

在補習班補習的男學生阿力（化名）認為老師阿昇（化名）以補習班老師身分追走他女友，導致雙方感情生變分手，2019年9月在臉書上以設定公開的個人頁面刊登貼文辱罵阿昇「補習班藝名叫XX的畜生老師」、「幫我跟某人說幹你老母的」等語毀損阿昇名譽。阿力因妨害名譽起訴，遭罰5000元。

阿昇並提起民事賠償，表示在阿力2019年8月5日PO文後隔天就沒有在補習班教書，雖然補習班相信他是清白，但仍需等到法院判決再決定，加上阿力在該補習班公開的網頁上發言辱罵言論，導致補習班要阿昇先停課並希望他先處理官司。沒想到結束訴訟，補習班卻表示該事件可能會影響招生，不讓他回去教書，導致他失業損失60萬。

▼學生阿力在臉書公開罵「補習班藝名叫XX的畜生老師」遭補習班老師求償60萬。（圖／達志／示意圖）

阿力辯稱，是為基於社會公益才揭發事實，避免有更多無知女學生受害，並強調補習班老師言行與舉止可受公評，自己也已經因刑事妨害名譽遭處罰5000元了。

經法官查證，發現阿昇遭停職是從2019年8月6日到2020年11月19日，而阿力侵權行為發生在2019年9月1日、同年10月9日，顯見阿昇被停職與阿力本件侵權行為無相當因果關係，故判阿力僅需判賠8000元給阿昇。

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