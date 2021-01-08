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南投女高中生「高粱當梅子綠」乾了　同校住宿生滿身酒氣記30大過

▲南投1所私立高中女學生校內喝酒。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲南投1所私立高中女學生校內發酒瘋。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者唐詠絮／南投報導

南投市1所私立高中1名高二女學生，拿1公升寶特瓶內放了多顆梅子，內裝高粱酒夾帶進教室狂飲，出現不勝酒力情緒失控的狀況，在教室發酒瘋，失手打同學，最後被同學制伏，由老師推輪椅送上救護車，還跌了一跤頭部撕裂傷送醫，其實在事件發生前1天校內有一群住宿生就因滿身酒氣共被記了30支大過處分。

賴姓學務主任還原事發經過，1月4日(一)當天早上這名女學生偷偷將「高粱酒」裝在寶特瓶帶到學校飲用，上到第二節課時大約9點多時，不勝酒力出現酒醉狀況，喝茫了人已經出現無意識狀態，學校緊急通知救護車送醫，但女學生一直「盧」鬧不去醫院，最後由多名學生架著，坐上輪椅抬上救護車，最終由家長帶回。

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▲女學生將高粱酒裝進保特瓶內。（圖／民眾提供）

▲女學生將高粱酒裝進保特瓶內。（圖／民眾提供）

校方指出，其實這名女學生在校成績各方面表現都不差，但最疼愛她的阿嬤過年前驟逝，無法跟她一起參加部落聖誕及過年活動，她心裡悲慟萬分，清醒後知道自己做錯事，非常難過又後悔，學校知道她帶酒到學校，也感到非常錯愕，予記一大過處分。

該校是南投市第一所私立高中，建校至今已經20年，設有醫護專班受到地方的好評，尤其校內有一大半的住宿學生都是來自南投偏鄉，元旦連假部落裡也有慶祝過年活動，小孩子也會一起喝小米酒助興，但1月3日收假回到學校被教官發現學生們滿身酒氣，全被記大過。

▲女學生將高粱酒裝進保特瓶內。（圖／民眾提供）

不過校方也說，這群學生都是個性很單純的小孩，沒有沾染不良的習慣，在校內與同學相處都不錯，雖然被記大過但是在學校內可「以功抵過」，未來將加強輔導導正，希望他們高中都順利畢業，未來展翅高飛翻轉人生。

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