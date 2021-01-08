LIVE／今撐過寒流「下周還有2波強冷空氣」　氣象局最新說明

生活中心／台北報導

受到寒流影響，今日各地寒冷，台北氣象站創入冬以來的最低紀錄，陽明山也下降下初雪。周日寒流減弱，微幅回溫，下周一到周二第二波強烈大陸冷氣團或寒流南下，各地再變寒冷，而下周三到周五大回暖，下周末又有第三波強冷空氣，可能達到強烈冷氣團等級。針對天氣最新變化，氣象局將在15:30記者會說明。

▲寒流來襲，民眾上山追雪堆雪人。（圖／記者黃彥傑攝）

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氣象局表示，今日到明日將逐漸轉乾，北部、東半部、中南部山區今有短暫降雨，大台北山區、基隆北海岸、宜蘭地區有局部大雨，明日僅剩東半部有局部降雨、北部有零星雨勢、中南部多雲到晴。

氣象局指出，今日白天仍有降雪機會，尤其北部高山機會較大，北部1000到2000公尺、中南部3000公尺以上高山均有降雪機率。這一波寒流比跨年更強，台北測站出現7.3度低溫，比跨年夜的7.6度更低溫。

▲氣象局預報員說明寒流天氣。（圖／記者宋良義攝）

▲氣象局發布低溫特報。（圖／氣象局）

氣象局表示，下周日寒流減弱，微幅回溫，但感受不明顯，周一又有一波強烈大陸冷氣團或寒流影響，到周三全台天氣都仍寒冷，其中周一、二為濕冷，水氣較多，因此周日到周一中部以北2000到3000公尺以上高山有降雪機率，周三水氣減少轉乾冷。

臉書專頁「天氣即時預報」指出，今日氣溫又比昨天降低4到6度，即刻起至周六清晨將是寒流最強的階段，北部今日溫度6到8度、中部7到12度、南部10到12度，幾乎半個台灣中午高溫都不會超過10度。

而後續冷空氣共有四階段，包括下周日寒流減弱，微幅回溫；下周一到周二第二波強烈大陸冷氣團或寒流南下，各地寒冷；下周三到周五天氣大回暖；下周末又有第三波強冷空氣，可能達到強烈冷氣團等級。

▲即刻起至周六清晨寒流最強。（圖／翻攝自粉專天氣即時預報）