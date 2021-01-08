林昶佐盼推台版「馬格尼茨基人權問責法」　串連亞洲抗衡極權國家

▲無黨籍立委林昶佐。（圖／記者林敬旻攝）



記者林銘翰／台北報導

香港警方6日以涉嫌「顛覆國家政權罪」為由，大規模拘捕逾50名泛民主派人士，同時也搜查支持泛民立場的媒體，要求相關負責人在7天內交出涉及港區國安法的文件，引發各界對香港情勢惡化的擔憂。對此，無黨籍立委林昶佐8日表示，希望能夠推動台灣版本的「馬格尼茨基人權問責法」，串連出更多亞洲國家抗衡獨裁國家。

多個民間團體8日上午於立法院召開「國際民主陣營立即行動！——回應『港版美麗島事件』」記者會，發起團體包括香港邊城青年、台灣人權促進會、經濟民主連合、台灣公民陣線、台灣香港協會、華人民主書院、台灣青年民主協會、人權公約施行監督聯盟、民間司法改革基金會等。

▲多個民間團體召開「國際民主陣營立即行動！——回應『港版美麗島事件』」記者會。（圖／記者林銘翰攝）



林昶佐表示，過去一兩年多來，仍然會看到有些台灣民眾，用一種比較寬容、姑息的態度看待中國大陸對香港民主的打壓，例如近期港府及其背後的中共政權在逮補、濫捕香港人民時，還有些人認為「還不是他們勾結外國勢力」，將中國大陸對香港民眾強壓的標籤和藉口合理化。

林昶佐批評，這次港府大肆搜捕參加初選民主人士用的藉口，竟是因為他們先前提出「如果過半就可以嚴審、阻擋港府預算」的訴求，連這種最合理、一般的議會政治基本問政權利，都被拿來當成違反《國安法》與國家安全。

林昶佐指出，台灣已經經歷多少從地方到中央的議會生態，不管是理性或非理性的預算審查方式，「甚至是前陣子被認為不理性的，什麼東西都可以拿上來丟的那種審查方式」，也都沒有人會以此作為藉口，拿來說是違反國家安全、全部抓起來。

林昶佐說，所有民主國家從地方議會到中央國會的審查預算，不管是嚴格還是寬鬆的審查方式，無論哪種審查方式都是基本權利，但是港府濫捕香港民主人士的理由，竟然包括拿到過半席次就可以嚴審、阻擋港府預算，甚至還成為違反《國安法》的理由，「我們在這裡自由自在的生活方式、習以為常的民主制度，在那個地方是不被容許的，我們完全沒有姑息他的空間」。

林昶佐表示，他希望能夠推動台灣版本的「馬格尼茨基人權問責法」，未來逐步推動成為對全球的問責，不是因為台灣特別偉大、可以給全球造成多大的抗衡，而是因為台灣、乃至於亞洲國家沒有像歐盟那般緊密連結，或者像美國在國力、經濟實力上有非常強大的能量，亞洲國家需要有一個國家先開始，才有辦法串連出更多亞洲國家。

林昶佐認為，我們應該跟其他國家站在一起，台灣在亞洲國家中責無旁貸，不僅最有責任、也最有切身之痛，除了有自己的國家利益在內，也必須是率先提出的國家，並以此來抗衡獨裁國家們，當有一個國家願意站出來開始推動相關法案時，才能讓更多亞洲國家願意檢視、抗衡獨裁國家，也才有辦法對獨裁國家造成更強大的阻擋跟施壓，「台灣責無旁貸」。

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