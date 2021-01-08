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川普派駐聯合國大使訪台　包道格：限制拜登政府總體行動

▲▼川普與拜登選情進入白熱化階段。（圖／路透社）

▲川普留「政治遺產」牽制拜登美中政策。（圖／路透社）

文／中評社華盛頓1月7日電

美國知名台海問題專家戈迪溫對中評社指出，美國駐聯合國大使訪台是一個無助於台海穩定的錯誤，台灣從即將卸任、顏面盡失的川普政府的姿態中得不到什麼好處。包道格也認為台灣由此不會有收穫，反可能有代價。

美台事先高調對外宣佈的政軍對話剛結束，美國國務卿蓬佩奧7日在指責香港採取的執法行動時宣佈，將派美國駐聯合國大使訪台，引發川普政府在最後階段將如何刺激北京之憂。中評社記者7日就此透過電子郵件採訪了若干位美國台海問題專家。

哈佛大學台灣研究講習班主任、費正清中國研究中心研究員戈迪溫（Steven Goldstein）回應中評社：這次訪問是一個錯誤，對維護台海地區穩定的共同利益沒有助益。台灣從即將卸任、如今已顔面盡失的川普政府做出的這一姿態中幾乎得不到什麼好處。 

最近與中方學者就兩岸問題有過網路交流的戈迪溫表示，特朗普政府的這一舉措是在中方的意料之中。他希望中國大陸不會因此被激怒，也希望此事不會在拜登執政初期為中美關係定下基調。

前美國在台協會台北辦事處長包道格（Douglas Paal）認為，這只是川普政府試圖將華府-北京-台北的三角關係重置到限制拜登政府靈活性水平的總體行動的一部分。

現任卡內基國際和平基金會傑出研究員的包道格對中評社表示，令人煩惱的是，蔡英文政府覺得它不得不附和這種行動。因為中國大陸將把代價施加給台灣，而不是美國。台灣由此在安全、穩定和自治方面不會有真正的收獲。

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