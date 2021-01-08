貴婦媽為嗆男友...崩潰自拍「掐嬰片」　嬰呼吸未受阻「假動作」

▲新竹一名貴婦疑似因感情與產後憂鬱，自拍掐嬰的影片傳給孩子生父。（圖／取自免費圖庫pixabay）



記者陳凱力／新竹報導

有民眾向媒體爆料，新竹縣1名育有2女的貴婦媽，疑似感情因素，導致產後憂鬱，在一年多前竟自拍「掐嬰」影片，15秒的片段中，女子邊掐變失控大罵「房xx給我去死，你也給我去死…」。影片經媒體曝光，新竹縣社會處也展開了解，社會處表示，影片約1年多前拍攝，當時並未接獲報案，也無驗傷證明，不過經查，媽媽後來把孩子照顧的很好，現階段無法開罰。

據了解，住在竹北地區的這名貴婦已婚育有2女，不過影片中的小女兒疑非與丈夫所生，貴婦曾與男友互毆傷害送醫，而被醫院通報2人有家暴傷害案發生，但女嬰部分則皆未有報案資料。

在被披露的影片中，貴婦做出掐嬰動作、不斷喊著「房xx給我去死，你也給我去死！」貴婦左手拇指彎曲，因用力而充血，而女嬰則不斷哇哇大哭，看起來怵目驚心，仔細一看卻發現，女嬰大哭時呼吸並未受阻，而貴婦的手疑似是放在女嬰旁的「假動作」，不排除她因感情因素，故意拍下影片傳給男友，要挽回或報復。

▲社會處說，女嬰出生後由媽媽照顧，也過得很不錯，1年多前的失控，可能與產後憂鬱有關，因當時未獲報案、也未有驗傷紀錄，現階段無法追究媽媽責任。（示意圖／pixabay）

女嬰生父收到影片後並未報警，友人得知後，對於女嬰遭遇相當不捨，因此才向媒體爆料。新竹縣社會處也找到這名貴婦，經查訪發現，女嬰從出生以來皆由媽媽照顧，也把孩子照顧得很不錯，1年多前的失控，可能與產後憂鬱有關，才會造成行為脫序，不過因當時未獲報案、也未有驗傷紀錄，現階段無法追究媽媽責任。

儘管如此，社會處還是呼籲，兒少需要安全無虞的成長學習環境，是大家共同維護的目標與職責，若涉兒虐案件，將依《兒少權法》規定，罰6萬元以上60萬元以下罰鍰，並得公布其姓名或名稱。若加害人是父母、監護人或實際照顧兒童及少年之人，將依條規定，應命令接受4小時以上50小時以下的親職教育輔導，不接受親職教育輔導或拒不完成其時數者，處新臺幣3千元以上3萬元以下罰鍰；經再通知仍不接受者，可以按次處罰至其參加為止。

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