不滿法院！囂張老闆「扛4麻袋硬幣」繳賠款　再遭重罰22萬哭了

▲葉男帶4麻袋硬幣繳賠款。（圖／界面新聞）

記者蔡儀潔／綜合報導

廣西北海一間汽修店的葉姓老闆行徑張狂，他因不滿法院判決要向原告支付3萬多元（人民幣，下同，約新台幣13萬元），竟帶着幾名員工，扛着4個裝滿面值1元硬幣的麻袋到法院，結果不僅遭到拒收，法院還以「消極對抗司法工作」為由，當日對其處罰5萬元（約新台幣22萬元）。

據《界面新聞》報導，葉男經營一家汽車維修店，他2019年11月將一名朱姓員工開除，對方為了討回自己應得的薪資，將他告上了海城區法院。

由於朱男在入職時未簽訂勞動合同，葉老闆認為其儘管工作了1年，但仍是臨時試用工，因而拒絕支付。法院一審判決認為，雙方存在勞動關係，汽修店應向朱男支付2019年10月的薪資差額700元，以及朱其工作期間未簽訂書面勞動合同雙倍工資差額33640元。

葉老闆表示不服，並上訴至北海中院，但遭二審駁回。判決下達後，葉男遲遲不履行判決。法院2020年12月25日下達《執行裁定書》，在未查到其他可執行財產後，法院查封葉男名下一輛私家車，並對其發出限制消費令，並將其納入失信被執行人名單。

不滿的情緒瞬間被點燃，葉老闆2020年12月29日下午帶着幾名員工，扛着4個裝滿面值1元硬幣的麻袋，共計2萬元，到法院繳納執行款。

海城法院當下指出，葉男做法是消極對抗行為，已經嚴重阻礙了執行工作，申請人拒絕收這些硬幣，法院並對該間汽修店罰款5萬元。

▲相關文件。（圖／翻攝自微博）

海城法院表示，法院下達的執行通知上已經寫明法院「一案一帳戶」的銀行帳戶，並要求葉男通過銀行轉帳的方式還款，但男仍故意通過「給硬幣」的方式，消極對抗執行工作。

目前葉男仍未履行還款義務，且對處罰結果不服並向北海市中級人民法院申請復議。