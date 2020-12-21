深夜「差5元」困停車場！向路人求救...繳費機全吐出來　結局哭了

▲這台繳費機不吃千鈔和1元硬幣。（圖／翻攝自爆怨公社）

記者周亭瑋／綜合報導

一對夫妻日前凌晨1點多，因為差5塊錢，被困在板橋火車站的停車場內，當時他們向路人求救，雖然對方伸出援手，但由於零錢面額不符，機器也吃不了；而先生則在警局、管理室來回奔波，幸好後來遇到熱心情侶檔，他們一家人才能順利回家。

女網友日前在爆怨公社崩潰表示，「現在半夜1點多，我困在板橋火車站停車場出不去，零錢只有195元，雖然手上有千鈔但機器不吃，跟難得這時間還走過的人借了5元，結果也不吃。」

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眼看好心的路人已走遠，她望著手上的5個1塊錢，感到滿滿的心寒，不禁哀怨道「到底在搞什麼？我好想回家......。」

原po提到，由於車站裡和周邊的超商都已關門，加上車裡4個孩子都在睡覺，她不能離開，只能由老公拿著5個1元和1張1000元，接連到警局和管理室換幣，「結果他們身上都沒有零錢，也無法幫忙，他只好跑到更遠的其他超商。」

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者陳俊宏攝）

就這樣，她開啟空調並開一扇窗後，站在繳費機附近等待，過了一段時間，好不容易有對情侶搭電梯下來，她趕緊上前求救，詢問是否能換錢；最後，對方很好心，直接給她5元硬幣，這段崩潰插曲才總算落幕，她也感動直呼，「祝福他們一生平安。」

對此，網友們紛紛回應，「我經歷過，後來我都在車上放1張百鈔和零錢備用」、「這個情況真的會滿心無奈！所以要習慣車上放一些零錢以備不時之需，希望你們下次別再遇到這種鳥事了」、「半夜真的不好換錢，妳遇到好人了」、「我也是為了停車進出場方便，去貼eTag的」。

另外，有眼尖網友指出，機器上的圖案顯示，只收面額5、10、50和100元，所以1和1000元當然無法順利投入。