買小孩鞋用行動付款！她開「計算機瞎按」店員上當...現賺7千多

▲手機付款越來越方便。（圖／取自免費圖庫pixabay）



記者邱茀濱／綜合報導

在這人手一機的時代，不少店家為了跟上潮流，陸續接受行動支付。不過，山東一名大媽竟耍起小聰明，日前她帶孩子到運動用品店挑了兩雙球鞋，沒想到結帳時她竟打開「計算機」瞎按幾個數字，讓店員誤以為成功付款，最後順利帶走價值1,769元人民幣（約新台幣7,660元）的鞋子，技術相當熟練。

▲山東大媽拿手機付款，竟打開計算機呼攏，店員上當。（圖／翻攝青蕉視頻，下同）



綜合陸媒報導，事發在山東濟南一間運動用品店，當時一名大媽帶著小孩到店裡買鞋，選了兩雙球鞋後就到櫃台結帳，並順勢拿出手機要付款，未料她卻開了計算機在上面瞎按一回，裝作買單的樣子讓店員也上當。

受騙店員表示，女子當時不斷點著手機螢幕，加上當時她正忙著包裝球鞋，根本沒注意到是一場騙局，才會傻傻將鞋子交給對方。待母子離開店裡後，她才發現錢沒入帳，當下只好摸摸鼻子自掏腰包墊錢，並到警局報案。

店員淚訴，「這個鞋你給孩子穿，你覺得你心裡能舒服嗎？能過意的去嗎？」她希望大媽能回來老實結帳，給孩子做個好榜樣。貼文一出，網友留言狂嗆「這下丟臉丟大了」、「視頻什麼都看的清清楚楚的，這家長也是蠢到家了」、「心理素質真強大，一般人不敢這樣玩」。

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