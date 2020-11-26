老翁不會行動支付繳錢被拒　陸央行：嚴懲「拒收現金」的單位！

▲大陸行動支付發達，許多人出門已不帶現金。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

大陸行動支付發達，但湖北卻有一名老人想用現金繳交醫保費被拒，引起社會對行動支付的反思。對此，大陸央行科技司司長李偉26日表示，將對拒收現金的情況展開全面整治，並依法依規嚴肅懲治涉及拒收現金的主體。

李偉指出，人民銀行高度重視解決老年人運用智能技術困難的問題，準備從現金管理、支付服務、普惠金融3方面採取措施，切實提升老年人日常金融服務的可得性和滿意度。

李偉提到，在現金管理方面，將針對目前出現的歧視、排斥使用現金等情況，全面展開拒收現金集中整治和長效機制建設工作，透過暗訪、巡察等方式進行調查，建立違法主體名錄庫，進行重點跟蹤，「對涉及公共服務、民生及公眾關注度比較高、影響範圍比較大的一些拒收現金主體，將依法依規予以嚴肅懲治。」

▼大陸央行決定嚴懲拒收現金主體。（圖／CFP）



李偉表示，在支付服務方面，針對部分老年人不會使用行動支付、日常消費不便的問題，將指導市場機構從界面、操作等方面入手，切實提升支付產品的便利性、便捷化程度，加強對老年人行動支付的知識宣傳、教育、普及推廣，「對利用不正當競爭手段造成商家拒收銀行卡等歧視性支付行為、給老年人消費帶來不便的市場機構，人民銀行將開展查實處置工作，督促其落實整改。」

李偉指出，在普惠金融方面，針對部分智能金融服務和產品主要對標青壯年客群、給老年人造成使用困難的問題，人民銀行將指導金融機構，聚焦老年人日常高頻金融場景，打造線上線下一體化、貼合老年人需要的「適老」金融服務。

李偉強調，人民銀行將引導金融機構用好智能技術，提升服務深度、廣度和溫度，讓金融科技成果更好惠及包括老年人在內的廣大人民群眾，保證在數字普惠金融的道路上「一個都不落下」。