▲寒流來襲！高山道路易降雪結冰，北橫公路47K下巴陵至66K明池封路。（圖／一工處提供）

記者楊淑媛／桃園報導

寒流來襲，考量北部1,000公尺以上高山道路易降雪結冰，公路總局第一區養護工程處發出北橫公路管制措施指出，即日起迄8日晚間10時，台7線47K(下巴陵)至66K(明池)段，啟動管制通行措施，以確保行車安全。

第一區養護工程處管制措施如下：一、台7線47K(下巴陵)至66K(明池)，無雪鏈禁止通行時段，啟動管制通行措施為8日早上6點到晚間22時。二、台7線47K(下巴陵)至66K(明池)夜間預警性封閉時段：8日22時至後(9)日早上6點預警性封路，以確保行車安全。

而考量臨近周末假期，公路總局籲請民眾如果有上山需求，請務必遵行管制措施，備妥雪鍊再行上山；並夜間將實施預警性封路，屆時將無法通行，敬請用路人配合。

公路總局第一區及第四區養護工程處，目前已於管制路段備妥剷雪機具及可能因應結冰之緊急用雪鍊等設備；另請用路人低溫特報期間避免行駛山區公路、隨時收聽警廣、並注意可變資訊看板（CMS）所顯示之交通管制及訊息，出遊民眾，請選擇於白天行駛山區道路。轄管省道如有路面結冰現象，白天將進行道路管制通行，僅通行加掛雪鏈車輛，夜間22時至隔日6時禁止通行。

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