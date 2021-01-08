英國單日1162人病故　疫情爆發以來第2高

▲英國今天新增1162人在確診28 天內病故。（圖／路透）

文／中央社記者戴雅真倫敦7日專電

英國今天新增1162人死於2019冠狀病毒疾病（COVID-19），5萬2618人確診，死亡數是去年4月21日1224人病故以來第2高紀錄。英國首相強生表示，政府努力推動疫苗接種計畫，盼提升接種能量。

「每日郵報」報導，英國今天新增1162人在確診28 天內病故，比上週同期964人增加20.5％，也是英國連續第2天病故人數突破千人。新增確診人數為5萬2618人，較上週同期的5萬5892人微幅降低。

強生（Boris Johnson）傍晚召開記者會表示，英國已有150萬人接種第一劑疫苗，英格蘭地區將開設超過1000個疫苗施打站，到15日之前，預料每天將能讓成千上萬人接種，每個人離家不超過10英里就能抵達疫苗施打地點。他要感謝軍方以及研發疫苗的牛津大學團隊為此付出的努力。

強生表示：「老實說，這是空前的全國性挑戰，需要前所未有的努力。」

英國國民保健署（NHS）首席執行官史帝文斯（Simon Stevens）表示，從去年耶誕節以來，住院人數增加了1萬人。相較於去年第一波疫情高峰期，目前住院的確診病患數高出50％，他要感謝醫護人員的辛苦付出。

強生表示，對於正在住院的確診病患，目前發現有兩種藥劑安挺樂（tocilizumab）和sarilumab在臨床上能夠降低病患死亡率達1/4。

英國廣播公司（BBC）表示，這兩種藥劑透過點滴施打。在NHS加護病房試驗發現，施打後能夠在每12人當中多挽救一條生命。這些藥劑目前全英國都有存貨，能立即拯救數百人。政府正與製造商密切聯繫，確保藥劑供應無虞。英國目前有超過3萬名確診病患住院。

除了能夠拯救性命之外，這些藥劑也能加快病患的復原速度，並讓病危病人待在加護病房的時間縮短約1週。

根據在英國等6個國家的試驗結果，接受一般藥物治療的加護病房確診病患死亡率約為36％。若在送往加護病房的24小時內施打這兩種藥劑，死亡率則下降至27 ％，約降低1/4。

這兩種藥劑的效力差不多，但要價並不低廉，每名病人約需要花費750至1000英鎊（約新台幣2萬8000元至3萬8000元）。不過專家表示，這比起加護病房每天2000英鎊花費仍相對便宜。